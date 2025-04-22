Bakan Kurum: Bu proje Kanal İstanbul değil, sosyal konut hamlesidir

Projenin, 250 bin konuttan oluşan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin bir parçası olduğunu vurgulayan Kurum, iddialara sert tepki gösterdi.

Kurum, İstanbul’da 24 bin dar gelirli ailenin ev sahibi olacağını belirterek, "Bu proje üzerinden gerçek dışı iddialarla vatandaşlarımızın kafası karıştırılmak isteniyor" dedi.

Açıklamasında, “Anlattık ama anlamak istemiyorlar, söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul’da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye huzursuz oluyorlar. Bu projeyi Kanal İstanbul ile ilişkilendirmek doğru değil, tamamen yalan” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, konutların TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yapıldığını ve hak sahiplerinin belli olduğunu dile getirdi.

“Vatandaşlarımız başvurularını yaptı, kuralar çekildi, ödemeler gerçekleştirildi. Bu konutların sahipleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır” diyen Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Bu konutlar Araplara satılacak" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Kurum, “Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söyleniyor. Bu iddialar tamamen asılsızdır. Bu tür iftiralarla ne vatandaşımızı kandırabilirsiniz ne de bizim hizmetlerimizi engelleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.