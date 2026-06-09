Bakan Kurum, COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın ikinci gününde "COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması"na imza attı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Kurum, COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı
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Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında düzenlenen imza törenine katıldı. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ile protokolü imzalayan Bakan Kurum, atılan bu adımın ardından BM sekretaryası ile mevcut yapıcı işbirliğinin gelecek dönemde artarak devam edeceğini belirtti.

Bakan Kurum, COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı - Resim : 1

Bakan Kurum, Bonn programı kapsamında sadece resmi imza töreniyle kalmayıp, COP31 ev sahipliği sürecinin detaylarına ilişkin yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Bu kapsamda küresel çapta farklı bölgeleri temsil eden heyetlerle görüşmeler sağlandı. Kurum; Afrika İklim Müzakere Grubu, Küçük Ada Devletleri (AOSIS) Müzakere Grubu, 11 ülkeden oluşan Şemsiye Müzakere Grubu, Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Grubu ve Arap Ülkeleri Grubu ile bir araya geldi. Müzakere gruplarıyla yapılan çoklu temasların yanı sıra Kurum ayrıca, Almanya Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı - Resim : 2

Gerçekleştirilen uluslararası toplantılarda grupların taleplerini tek tek dinleyen Kurum, sürecin ilerleyen aşamalarına dair yol haritasını değerlendirdi. Tarafların beklentilerini not alan Kurum, Türkiye'nin ev sahipliği vizyonuna dikkat çekerek kimsenin geride bırakılmadığı bir COP süreci için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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