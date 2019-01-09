Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum plastik poşetlerle ilgili açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin, "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik." ifadelerini kullandı.



Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek. Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik."



Bakan Kurum, eczanelere ücretli poşet konusunda istisna gösterildiğini açıkladı. 15 mikron altındaki poşetlerden ücret alınmayacağı açıklandı.



Ayrıntılar gelecek...