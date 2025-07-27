Bakan Kurum duyurdu: Site yönetimlerine yeni dönem!

AİDATLARDA HAKSIZ ARTIŞA YAPTIRIM UYGULANACAK

Site yönetimleriyle ilgili denetimlerin sıkılaştırılacağını belirten Bakan Kurum, her yönetimin yılda en az bir kez denetleneceğini ve vatandaşların doğrudan Bakanlığa şikayette bulunabileceği bir sistem kurulacağını açıkladı. Kurum, “Aidatta haksız artışlar yapanlara her türlü yaptırımı uygulayacağız” dedi.