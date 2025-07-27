Bakan Kurum duyurdu: Site yönetimlerine yeni dönem!
Bakan Murat Kurum, aidatları keyfi artıranlara yaptırım uygulanacağını duyurdu: “Her site yılda en az bir kez denetlenecek, şikayetlere anında müdahale edilecek.”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetimlerine ilişkin köklü bir yasal değişikliğin yolda olduğunu açıkladı.
Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen 5. Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Zirvesi‘nde konuşan Bakan Kurum, “Site yönetimi hizmeti veren şirketleri sınıflandıracağız. Herkes ‘ben yönetim şirketiyim’ diyemeyecek, yetkilendireceğiz. Tüm sektörü 7 gün 24 saat esasıyla takip edecek denetim sistemimizi kuracağız” dedi.
AİDATLARDA HAKSIZ ARTIŞA YAPTIRIM UYGULANACAK
Site yönetimleriyle ilgili denetimlerin sıkılaştırılacağını belirten Bakan Kurum, her yönetimin yılda en az bir kez denetleneceğini ve vatandaşların doğrudan Bakanlığa şikayette bulunabileceği bir sistem kurulacağını açıkladı. Kurum, “Aidatta haksız artışlar yapanlara her türlü yaptırımı uygulayacağız” dedi.
Sistemi kötüye kullananlara karşı sert tedbirler alınacağını vurgulayan Kurum, dürüst çalışan yöneticilere ise destek verileceğini belirtti:
“Vatandaşımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için gayret eden, çalışan, emek veren yönetimleri teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz, yanlarında olacağız. Ama yanlış uygulamalar yapan, ödemelere dair haksız artışlar yapanlar olursa da buna ilişkin her türlü yaptırımı milletimiz adına uygulayacağız.”
TÜM İDARİ SÜREÇLER DİJİTALLEŞECEK
Bakan Kurum, site yönetim sisteminin dijital ortama taşınacağını da duyurdu. “Sektörün tüm çalışmalarını dijital ortamda etkin bir biçimde yürütebileceğimiz elektronik yazılım sistemimizi en kısa sürede devreye alacağız” ifadelerini kullanan Kurum, tüm idari süreçlerin dijitalleşeceğini ve veriye dayalı karar alma mekanizmasının geliştirileceğini söyledi.
“AİDATLAR DÜŞMELİ, KOMŞULUK İLİŞKİLERİ GÜÇLENMELİ”
Bakan Kurum konuşmasının sonunda site yönetimlerinden şu çağrıda bulundu:
“Benim sizlerden ricam aidatların düşürülmesi. Sitelerde komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi. Sitede vatandaşımızın refahını arttıracak ama bir taraftan da gerek dijitalleşerek gerek bu hizmetleri toplu bir şekilde yöneterek oradaki birim maliyeti düşürecek hizmet kalitesini arttıracak adımlara hep birlikte imza atacağız.”
20 MİLYON KİŞİ SİTE YÖNETİMLERİNE EMANET
Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon vatandaşın site yönetimleri tarafından yönetilen yerlerde yaşadığını vurgulayan Bakan Kurum, sistemin iyileştirilmesi adına hep birlikte mücadele verilmesi gerektiğini söyledi:
“Ben milletimiz adına bu işleri talep ediyorum. Hep birlikte gelin bu mücadeleyi ortaya koyalım.”