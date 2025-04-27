Bakan Kurum duyurdu: Son depremlerde binlerce bina incelendi, işte sonuçlar

İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, şu ana kadar 15 bin 13 binanın detaylı şekilde incelendiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, incelenen binalardan 12 bin 398’inin hasarsız olduğu, 1025 binada ise az hasar tespit edildiği bildirildi. Bakan Kurum, vatandaşlardan gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini vurguladı.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASI HIZ KAZANDI

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında şu ana kadar 21 bin konutun dönüştürüldüğünü hatırlattı. Ayrıca 41 bin konut ve iş yerinin proje çalışmalarının sürdüğünü belirten Kurum, son depremler sonrası hasar tespit edilen binaların da bu kampanyaya dahil edileceğini duyurdu.

Riskli binaların dönüşümüne dikkat çeken Bakan Kurum, "Tüm riskli binaları dönüştürmek için taleplerinizi bekliyoruz. Dönüşümden korkmayın" çağrısında bulundu.