Bakan Kurum duyurdu: Son depremlerde binlerce bina incelendi, işte sonuçlar

İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında 15 binden fazla bina incelendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "12 bin 398 bina hasarsız, 1025 bina ise az hasarlı" açıklamasında bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Kurum duyurdu: Son depremlerde binlerce bina incelendi, işte sonuçlar
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, şu ana kadar 15 bin 13 binanın detaylı şekilde incelendiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, incelenen binalardan 12 bin 398’inin hasarsız olduğu, 1025 binada ise az hasar tespit edildiği bildirildi. Bakan Kurum, vatandaşlardan gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini vurguladı.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASI HIZ KAZANDI

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında şu ana kadar 21 bin konutun dönüştürüldüğünü hatırlattı. Ayrıca 41 bin konut ve iş yerinin proje çalışmalarının sürdüğünü belirten Kurum, son depremler sonrası hasar tespit edilen binaların da bu kampanyaya dahil edileceğini duyurdu.

Riskli binaların dönüşümüne dikkat çeken Bakan Kurum, "Tüm riskli binaları dönüştürmek için taleplerinizi bekliyoruz. Dönüşümden korkmayın" çağrısında bulundu.

Spotify abonelik ücretlerine zam sinyali verdi: Türkiye için yeni artış kapıda mı?Spotify abonelik ücretlerine zam sinyali verdi: Türkiye için yeni artış kapıda mı?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Ali Yerlikaya duyurdu!
iBB soruşturmasında 3 ilde operasyon
Vatan Partisi 1 Mayıs’ta Kartal’da
Suriye'den ABD'nin 8 şartına yanıt
Pazar günü plan yapanlar dikkat
İstanbul'da artçılar devam edecek mi?
Deprem çantası ve çadır fiyatlarına fırsatçı zam!
Türkiye’den BM Güvenlik Konseyine çağrı
Toplu taşıma 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Meteoroloji 50 ili uyardı
Çok Okunanlar
Piyasalarda altın alarmı Piyasalarda altın alarmı
5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu!
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Emekli promosyon yarışında rekabet kızıştı Emekli promosyon yarışında rekabet kızıştı
Bu şehirlerde dikkat! Bu şehirlerde dikkat!