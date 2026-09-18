Bakan Kurum duyurdu: TOKİ borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim

Zeytinburnu'nda düzenlenen "İstanbul'da Büyük Dönüşüm" bin 642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'ne AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile çeşitli ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Kurum, tören sırasında Zeytinburnu Merkezefendi'den Maltepe ve Gaziosmanpaşa'ya canlı bağlantı kurarak üç ilçedeki konut kuralarını art arda çekti.

ÜÇ İLÇEDE BİN 642 KONUT İÇİN KURA ÇEKİLDİ

Üç yıl önce Zeytinburnu'nda vatandaşlarla bir araya geldiklerini hatırlatan Kurum, o günden bugüne verilen sözlerin adım adım hayata geçtiğini vurguladı. Bakan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Beştelsiz Mahallemizde rezerv konutlarımızın anahtarlarını teslim ederken 'kentsel dönüşümde öyle bir destan yazacağız ki, Zeytinburnu'nda hayat artık bambaşka olacak' demiştik. Hamdolsun verdiğimiz sözleri birer birer hayata geçiriyoruz. Hamdolsun bugün hep birlikte Merkezefendinin 524 yuvası için kuraları çekiyoruz. Yine Maltepe Esenkent Mahallemizdeki İETT Blokları'nda 453 konutumuzun ve Gaziosmanpaşa Yıldıztabya 6B Bölgesi'nde 665 konutumun kuraları çekiyoruz."

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASI 2027'YE KADAR SÜRECEK

"Yarısı Bizden" kampanyasının, evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara önemli bir kaynak sağladığını dile getiren Kurum, kampanya kapsamında dönüşüm süreci başlatılan bağımsız bölüm sayısının 544 bine ulaştığını açıkladı. Bakan bu konuda "Bugün 'Yarısı Bizden' kampanyamız kapsamında dönüşüm sürecini başlattığımız tam 544 bin bağımsız bölüm bulunuyor. İstanbul'un 39 ilçesine giden her mahallesinde Yarısı Bizden kampanyasını görürsünüz" dedi.

TOKİ'nin bugüne kadar yaklaşık 2 milyon sosyal konut ürettiğini hatırlatan Kurum, son kampanya kapsamında hayata geçirilen konutların 2027 yılının mart ayından itibaren teslim edilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

BAKAN KURUM'DAN TOKİ BORÇLULARINA YÜZDE 25 İNDİRİM MÜJDESİ

Konuşmasının ilerleyen bölümünde TOKİ'den ev ya da iş yeri alıp ödemelerini sürdüren vatandaşlara yönelik yeni bir kampanyanın ayrıntılarını paylaşan Kurum, şunları söyledi: "Bir müjdemizi de evini, iş yerini almış TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız."

Borcunun tamamını ödeyemeyecek durumda olan vatandaşların da kampanyadan faydalanabileceğinin altını çizen Kurum, "Bazı kardeşlerimizin imkanları olmayabilir ama biz onları da unutmadık. Tamamını kapatamayan kardeşimiz de borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini ödediğinde, ödediği tutar üzerinden yine yüzde 25 indirimden faydalanacak" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR HAYAL HUZURLU BİR NETİCEYE GELİYOR"

Törende söz alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Merkezefendi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün yaklaşık 20 yıllık bir sürecin sonunda bugünkü aşamaya ulaştığını anlattı. Arısoy, "Merkezefendi Mahallemizin dönüşümünün 20 yıllık bir hikayesi var. Belediyemizde başlayan süreç şimdi konut kurasına kadar geldi. Bütün Türkiye'nin davullu zurnayla yaptığımız yıkımı izlediği, birkaç talihsiz talep de dahil olmak üzere, en son uzlaşma görüşmesini 2023 yılında yapmışız. Haziran 2023'te uzlaşma nihayet sağlandı. Şubat 2024'te Toplu Konut İdaremiz ihaleyi yaptı. 16 Mart 2024'te Sayın Bakanımızın teşrifleriyle burada temel atıldı. Burada büyük bir emek ortaya kondu" diye konuştu.

Süreç boyunca TOKİ'nin yürüttüğü çalışmalara da değinen Arısoy, kurumun başından itibaren titiz bir çalışma sergilediğini belirtti. Başkan, "Başından itibaren çok titiz bir çalışma sergiledi. Toplu Konut İdaresi ve bugün konutlarımızın kurasını çekiyoruz. Büyük bir hayal en başta hayal olarak başlamış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un destekleri, Toplu Konut İdaremizin gayretli çalışmaları, Toplu Konut İdaresi'ndeki mesai arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarıyla huzurlu bir neticeye geliyor" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm sürecinde sağlanan desteklere de dikkat çeken Arısoy, büyük depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yeni bir destek kampanyası başlattığını hatırlattı. Arısoy, "Hepinizin bildiği gibi büyük depremden sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yeni bir destek kampanyası başlattı. Yarısı Bizden Kampanyası'yla beraber şimdi Zeytinburnu büyük bir dönüşüm hamlesinin içinden geçiyor" diye konuştu.

Kampanya süresinin bir yıl daha uzatıldığına da değinen Arısoy, sözlerini şöyle tamamladı: "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın bir yıl daha uzattığı müjdesini verdik. İnşallah bu kampanyanın sonunda Zeytinburnu'nda depreme dayanıklı hale gelmemiş bir bina kalmamış olacak inşallah."

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa ve Maltepe'ye yeniden canlı bağlantı kurularak kura çekimleri gerçekleştirildi. Zeytinburnu'ndaki kura çekimi ise Bakan Kurum ve protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Hak sahipleri tarafından çekilen kuralarla vatandaşların konutları belirlenirken, Bakan Kurum ve protokol üyeleri programın sonunda hak sahiplerini tebrik etti.