Bakan Kurum duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi 2-8 Mart kura takvimi açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edilmesini hedefleyen Yüzyılın Konut Projesi'nin 2-8 Mart tarihlerini kapsayan kura programını açıkladı.

BUGÜNE KADAR 331 BİN 833 KİŞİ BELİRLENDİ

Proje kapsamında kura çekimlerinin büyük oranda tamamlandığına dikkat çeken Bakan Kurum, bu hafta dört farklı ilde kura heyecanı yaşanacağını belirtti. Sürece ilişkin detayları paylaşan Kurum, şu ifadeleri kullandı: “Yüzyılın Konut Projesi’nde kura çekimlerinde sona geliyoruz. Bugüne kadar 75 şehirde 331 bin 833 konutumuzun hak sahiplerini belirledik. Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla’da kura heyecanı var. 71 bin 799 anahtarımızın daha sahiplerini belirleyecek, sevincini milletimizle paylaşacağız”

Açıklanan takvime göre kura çekimleri, devletin zirvesinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Salı günü Ankara'da düzenlenecek olan kura töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bizzat yer alacak.

Kura programının devamında ise cuma günü Hatay'da hak sahipleri belirlenecek. Hatay'daki kura çekim töreni de yine Bakan Kurum'un katılımıyla yapılacak