Bakan Kurum duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi 2-8 Mart kura takvimi açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi için 2-8 Mart kura takvimini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Kurum duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi 2-8 Mart kura takvimi açıklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edilmesini hedefleyen Yüzyılın Konut Projesi'nin 2-8 Mart tarihlerini kapsayan kura programını açıkladı.

BUGÜNE KADAR 331 BİN 833 KİŞİ BELİRLENDİ

Proje kapsamında kura çekimlerinin büyük oranda tamamlandığına dikkat çeken Bakan Kurum, bu hafta dört farklı ilde kura heyecanı yaşanacağını belirtti. Sürece ilişkin detayları paylaşan Kurum, şu ifadeleri kullandı: “Yüzyılın Konut Projesi’nde kura çekimlerinde sona geliyoruz. Bugüne kadar 75 şehirde 331 bin 833 konutumuzun hak sahiplerini belirledik. Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla’da kura heyecanı var. 71 bin 799 anahtarımızın daha sahiplerini belirleyecek, sevincini milletimizle paylaşacağız”

Açıklanan takvime göre kura çekimleri, devletin zirvesinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Salı günü Ankara'da düzenlenecek olan kura töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bizzat yer alacak.

Kura programının devamında ise cuma günü Hatay'da hak sahipleri belirlenecek. Hatay'daki kura çekim töreni de yine Bakan Kurum'un katılımıyla yapılacak

Bakan Kurum duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi 2-8 Mart kura takvimi açıklandı - Resim : 1

Ulaştırma Bakanı açıkladı: TCDD 2025 yılında 60 gar ve istasyonu yenilediUlaştırma Bakanı açıkladı: TCDD 2025 yılında 60 gar ve istasyonu yenilediGündem
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ sonuç tarihi belli olduMSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ sonuç tarihi belli olduEğitim
çevre ve şehircilik bakanlığı Murat Kurum toki sosyal konut ankara izmir hatay muğla
Günün Manşetleri
Vatan Partisi lideri Perinçek’ten Hamaney mesajı
Yüzyılın Konut Projesi 2-8 Mart kura takvimi açıklandı
TCDD 2025 yılında 60 gar ve istasyonu yeniledi
Gümrük Muhafaza ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney şehit edildi
İran’ın misillemesi ABD hava savunmalarını sorgulattı
Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme
Suçlamalar neler, süreç nasıl ilerleyecek?
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
'Arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırız'
Çok Okunanlar
BİM 3 Mart indirimli ürünler kataloğu yayında! İşte kaçırılmayacak indirimler BİM 3 Mart indirimli ürünler kataloğu yayında! İşte kaçırılmayacak indirimler
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?