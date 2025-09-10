Bakan Kurum: “İklim kanunu ile mücadeleyi yepyeni bir safhaya taşıdık”

Ankara’da gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDDUK) toplantısına katılan Bakan Kurum, açılış konuşmasında bilimsel verilerin ortaya koyduğu çarpıcı tabloyu paylaştı. Kurum, “Sadece son elli yılda yaban hayatı popülasyonu yüzde 73 azaldı. Yaklaşık 1 milyon tür yok olma tehlikesi altında. Dünya nüfusunun yüzde 75’i susuzluk tehdidiyle karşı karşıya. Buna rağmen insanlık her 10 dakikada 5 bin 900 ton plastik atık üretiyor” dedi.

“İKLİM KRİZİ SADECE RAPORLARDAN İBARET DEĞİL”

Bakan Kurum, iklim krizinin sadece istatistiklerden ibaret olmadığını, somut sonuçlarının tüm dünyada yaşandığını vurguladı. “Son 50 yılda hava, iklim ve suyla bağlantılı 11 binden fazla afet yaşandı. Bu afetlerde 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti, 3,64 trilyon dolarlık ekonomik kayıp meydana geldi” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin de bu süreçten payını aldığını belirten Kurum, “Son yıllarda seller, orman yangınları, kuraklıklar ülkemizi ağır sonuçlarla yüzleştirmektedir” dedi.

Kurum, aşırı hava olaylarının da Türkiye’de ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, “İklim krizi bizim için yılda bin 500’e yakın sel demektir. Şırnak Silopi’de ölçülen 50,5 derece sıcaklık rekorudur. Barajlarımız su alarmı veriyorsa, yangınlar hızla yayılıyorsa bu kriz apaçık bir tehdittir” diye konuştu.

25 Haziran 2025’te 18 ilde meydana gelen büyük yangınlara değinen Kurum, yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu ancak iklim krizinin bu olayları büyüttüğünü söyledi. “Aşırı sıcaklık, kuraklık ve nem azalması, çıkan yangınların hızla yayılmasına neden oluyor” dedi.

AFET SONRASI YENİ KONUTLAR

Yangın felaketinin ardından hızlı şekilde harekete geçtiklerini kaydeden Bakan Kurum, “Yangının üzerinden bir ay geçmeden İzmir’de yeni yuvalarımızın temellerini attık. Önümüzdeki günlerde Bilecik ve Karabük’te de ilk harcı dökeceğiz” dedi.

Kurum, iklim krizinin sadece doğal afetler değil, ekonomi, ticaret ve küresel istikrar açısından da ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

İklim meselesine verdikleri önemden ve alınan tedbirlerden bahseden Kurum, "Öncelikle iklim krizi küreselse çözüm de küresel olmalı dedik, 2021 yılında Paris İklim Anlaşması'nı onayladık; 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizi ilan ettik. Ve bu hedef doğrultusunda enerjiden sanayiye, ulaşımdan atık yönetimine, tarımdan kentsel planlamaya kadar bütüncül ve derin bir dönüşüm sürecini başlattık. Güncellenmiş Birinci Ulusal Katkı Beyanımızı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne sunduk. 2030 yılına yönelik emisyon azaltım hedefimizi, yüzde 21'den yüzde 41'e çıkardık. Ülkemizin 2022-2024 yılı iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum eylemlerimizi kapsayan İki Yıllık Şeffaflık Raporu'nu yayımladık. Attığımız adımların hiçbiri politika belgelerinde kağıt üstünde kalmadı. Şehirlerimizde kentsel ısı adalarını azaltmak için yeşil alanlarını arttırdık. Millet bahçeleri projelerine hayat verdik. Binalarımız çevre dostu inşa edilsin, bulunduğu yerin coğrafi ve iklim özelliklerini taşısın diye 'Yeşil Bina Sertifikası' sistemini hazırladık" dedi.

Türkiye’nin ilk İklim Kanunu’na da değinen Bakan Kurum, “Bu kanunla ülkemizin doğal kaynaklarını korumak, sanayisini güçlendirmek, tarımını sürdürülebilir kılmak, ihracatını geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz” dedi.