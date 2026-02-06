Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta deprem şehitlerini andı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta düzenlenen anma programına katıldı. Erzurumluoğlu Camisi'nde deprem şehitleri için yapılan duanın ardından cami çıkışında konuşan Bakan Kurum, afetin üzerinden geçen 3 yılda yapılan çalışmaları ve gelinen son durumu değerlendirdi.

ASRIN FELAKETİNDE DEVLET-MİLLET KENETLENDİ

Bakan Kurum, 6 Şubat depremleriyle tüm Türkiye'nin sarsıldığını hatırlatarak, aradan geçen 3 yıla rağmen 86 milyon vatandaşın kalbinin hala depremzede aileler için attığını vurguladı. Büyük acılar yaşandığını ancak ümitsizliğe kapılmadan mücadele edildiğini belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Binlerce canımızı yitirdik. O günler çok zordu. 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen asrın felaketi dediğimiz büyük bir deprem yaşadık. Üzüldük, gerçekten çok zor günler geçirdik milletçe. 11 ilde evladını, ailesini, yakınlarını kaybeden kardeşlerimiz oldu ama asla ümitsizliğe kapılmadık ve hep birlikte devlet-millet omuz omuza bir mücadele ortaya koyduk. Hamdolsun bugün 455 bin hak sahibi vatandaşımızın tamamının kuralarını çektik. 455 bin evimizi teslim ettik."

Teslim edilen konutların ardından bölgedeki kalkınma hamlesinin devam ettiğini belirten Kurum, hedeflerinin sadece bina inşa etmek değil, şehirleri ticari ve sosyal açıdan da ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 11 ilimizi ayağa kaldırabilmek, 11 ilde istihdamı, üretimi daha da artırabilmek, 6 Şubat'tan daha güzel şehirleri inşa edebilmek için var gücümüzle gece gündüz tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İstiyoruz ki deprem şehitlerimizin emaneti bu güzel şehirlerimiz eskisinden daha güzel olsun. Şehitlerimizi geri getiremeyiz ama onların bize emaneti olan bu şehirleri ayağa kaldıralım. Bu şehirlerde üretim eskisinden daha güçlü olsun ve eskisinden daha güzel bir şekilde milletimiz burada huzur içerisinde yaşasın istiyoruz."

Türkiye'nin ortaya koyduğu dayanışmanın dünyaya örnek teşkil ettiğini belirten Kurum, camide deprem şehitleri için dua ettiklerini aktardı. Bakan Kurum, başta 11 ilde yaşayan depremzedeler olmak üzere tüm Türk milletine başsağlığı dileyerek sözlerini noktaladı.