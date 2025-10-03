Bakan Kurum konuştu: “Akan kan er ya da geç hakkını arayacak”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi’nin açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:“İsrail insanlara yardım götüren Sumud filosuna da tahammül edemedi. Hukuk tanımazlığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. insanlığın ortak vicdanına yapılan barbar saldırıyı lanetliyorum.”

“CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN İLHAM KAYNAĞIMIZDIR”

Bakan Kurum, kongrede belediyecilik vizyonuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hiç şüphesiz bu yolculukta ilham kaynağımız, 1994'ten bugüne ortaya koyduğu hizmet anlayışıyla Türkiye Yüzyılına yön veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün ülkemizin dört bir yanında görev yapan belediye başkanlarımız, bu anlayışın en güzel örneklerini ortaya koymaktadır. Konya'mız da 1990'lı yıllardan bu yana eser ve hizmet siyasetinin öncüsü olmuş, bugün 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla ülkemizin her yerine örnek olmuştur. Az evvel bahsettiğim 94 ruhunu yeniden dirilterek Türkiye'nin belediyecilik vizyonuna yön vermiştir, yön vermektedir. Bugün geldiğimiz noktada da Konya'mızın ortaya koyduğu başarılı gönül belediyeciliği, Türkiye sınırlarını aşmış, uluslararası ölçekte parmakla gösterilen bir noktaya ulaşmıştır. Bunun en son örneği Konya Büyükşehir Belediyemizin, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler dönem başkanlığında yürüttüğü etkin çalışmalardır. Bu süreçte Konya'mız, medeniyetimizin köklü değerlerini küresel vizyonla birleştiren öncü bir şehir haline gelmiş, yerelden yükselen sesimiz artık küresel bir marka haline gelmiştir. Ben bu vesileyle Konya'mızı yalnızca bölgemizin değil, dünyanın da buluşma noktası haline getirdiğimiz bu sürecin mimarları olan tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize ve bilhassa Uğur İbrahim Altay Başkanımıza huzurlarınızda yürekten teşekkür ediyorum.”

“300 BİN KONUTU TAMAMLADIK”

Afetlere hazırlık ve yeniden inşa sürecine ilişkin Bakan Kurum şu sözleri dile getirdi:

“Bugün gündemimizde yer alan afetlere hazırlık, gıda güvenliği, çatışma sonrası toparlanma ve barışın inşası konuları, bölgemizin en acil ihtiyaçlarıdır. Afetlere hazırlık ve afet sonrası inşa konusunda Türkiye'nin ciddi bir tecrübesi, bilgi birikimi vardır. Biliyorsunuz son olarak asrın felaketini yaşadık. 14 milyon insanımızın etkilendiği bu büyük afet sonrasında devletimiz ve milletimizin gücüyle ayağa kalktık ve gelinen noktada 300 bin konutu tamamladık, bir milyondan fazla vatandaşımızı evlerine yerleştirdik. İnşallah yıl sonuna yuvasına girmeyen kardeşimiz kalmayacak, 450 bin yuvamızın anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Tabii sadece konutlar yapmıyoruz. Az önce şehircilik anlayışımızı anlattım. Biz şehirlere bir bütün olarak bakıyoruz. Afet sonrası şehirlerimizi inşa ederken de bu anlayışla hareket ettik ve sosyal donatıları, parkları, bahçeleri, okulları, camileri, tarihi-kültürel yapıları, meydanları, çarşılarıyla ayağa kaldırdık. Bugün 11 ilimize gittiğinizde hepsinde bu anlayışı görürsünüz. İnanın bu kadar kısa bir zamanda böyle bir işi hayata geçirmek, bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı yeniden inşa etmek büyük bir azim, irade, tecrübe gerektirir. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü, azmi, kudretidir.”

“GAZZE’DEKİ ZULMÜ LANETLİYORUM”

Filistin meselesine değinen Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

“UCLG-MEWA Başkanı Filistin El-Halil Belediye Başkanı, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı yüzünden alıkonuldu. Bu yüzden kendisi bugün aramızda değil. Gazze'de uygulanan bu katliam, bu zulüm Filistin meselesinin insanlık için ne kadar utanç dolu bir boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz gün Gazze'yi bombalarla yıkıma uğratan, Gazzelileri açlığa terk eden İsrail; yükü sadece insanlık olan, oradaki insanlara yardım götüren Sumud filosuna da tahammül edemedi. Hukuk tanımazlığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Ben buradan insanlığın ortak vicdanına yapılan barbar saldırıyı lanetliyorum. Bu filoda bulunan, küçük teknelerde dünyanın vicdanını taşıyan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Hepsinin bir an önce serbest bırakılmasını diliyorum. Biliyoruz ki, bu yaşatılanlar kimsenin yanına kalmayacak. İnsanlık kazanacak, iyilik kazanacak, Filistin kazanacak, Gazzeli kardeşlerimiz kazanacak.”

ALTAY: “BİZLER YERELDEN EVRENSELE UZANAN GÜÇLÜ BİR KÖPRÜYÜZ”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise şu sözlerle konuştu:

“Bizler, şehirlerin sesini yükselten, yerelden evrensele uzanan güçlü bir köprüyüz. Şehirler, uygarlığın kalbidir. İnsanın doğduğu, yaşadığı, ürettiği, öğrendiği, sevinçlerini ve acılarını paylaştığı mekanlardır. Dolayısıyla geleceği inşa etmenin yolu, şehirlerden başlar. Tam da bu noktada, UCLG çatısı altında daha adil, daha sürdürülebilir, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir gelecek için omuz omuza veriyoruz. UCLG-MEWA, bölgemizdeki yerel yönetimlerin uluslararası alanda temsil edilmesi, işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak sorunlara ortak çözümler üretilmesi için çok önemli bir platformdur. Bu kongreyle birlikte sadece bölgesel dayanışmamızı pekiştirmiyor, aynı zamanda dünya ölçeğinde yerel demokrasinin güçlenmesine ve yerel diplomasinin yaygınlaşmasına da katkı sağlıyoruz. Bugün ve önümüzdeki günlerde, çok değerli oturumlarda bir araya gelerek gündemimizi şekillendirecek birçok başlık üzerinde görüş alışverişinde bulunacağız. Afetlerin tarım ve gıda sistemleri üzerindeki etkilerinden barışın inşasına, çatışma sonrası toparlanma süreçlerinden yerel kalkınmaya kadar pek çok kritik meseleyi ele alacağız. Bu oturumların her birinin, bizlere yol gösterici sonuçlar üreteceğine ve geleceğe dair ortak vizyonumuzu güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Ayrıca, bu kongrede 2025-2028 dönemi için UCLG-MEWA'nın yeni yönetim organlarını da belirleyeceğiz. Bu seçimler yalnızca bölgemizin yönetim yapısını şekillendirmekle kalmayacak, aynı zamanda 2026 yılında ana teşkilatımız UCLG'de yapılacak seçimlerde oy kullanacak konsey üyelerinin seçimini de etkileyecektir. Dolayısıyla önümüzdeki süreç, yalnızca MEWA bölgesi için değil, dünya teşkilatımız için tarihi bir önem taşımaktadır.”

“GAZZE’DE AKAN KAN VİCDANDA HAKKINI ARAYACAK”

Gazze saldırılarına tepki gösteren Altay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Dünyada süregelen savaşlar ve çatışmalar yalnızca gündemimizi değil, inşa etmeye çalıştığımız ortak geleceğimizi de tehdit etmektedir. Özellikle bu çatışmalar soykırım boyutuna ulaştığında, tüm sözlerimiz anlamını yitirmektedir. Filistin'de iki yılı aşkın süredir çocuklar, kadınlar, masum siviller, İsrail zulmünün pençesinde can veriyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana, katil Netanyahu ve çetesinin artan saldırıları nedeniyle 65 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetmiş, yüz binlercesi yaralanmıştır. Açlıktan ölen çocukların, bombardımanda yıkılan şehirlerin ve hukuksuz tutuklamaların haberleri her gün yüreklerimizi dağlamaktadır. Tarihin gözü önünde, egemen güçlerin eşliğinde işlenen bu katliam, insanlığın vicdanında silinmez bir kara leke olarak durmaktadır. Gazze'de bir annenin feryadı, bir çocuğun çığlığı, bir babanın çaresiz bakışı artık sadece Filistin'in değil, tüm insanlığın ortak acısıdır. Yerel yönetimler olarak; insanın canını, onurunu ve yaşam hakkını korumayan hiçbir düzeni, hiçbir siyaseti kabul etmiyoruz. Bu masum çocukların kanı, dünyanın en güçlü devletlerinin sessizliğiyle birleşerek tarih önünde büyük bir utanca dönüşmektedir. Biz, UCLG çatısı altında, 'adalet' kavramını bir süs değil, bir hakikatin adı olarak görüyoruz. Bu hakikati her platformda haykırmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykırdığı gibi bizler de buradan haykırıyor 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. İnanıyoruz ki zulüm ile abad olunmaz. Gazze'de akan kan, insanlığın ortak vicdanında er ya da geç hakkını arayacaktır. İşte bizler, yerel yönetimler olarak bu adalet arayışının tarafındayız; mazlumun yanında, zalimin karşısındayız. Bu sorumlulukla Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 'Cities Voice for Gaza' platformunu hayata geçirdik. Amacımız, dünyanın dört bir yanındaki belediye başkanlarını tek bir çatı altında toplayarak Gazze ve Filistin için ortak bir ses oluşturmaktır. Bu platform aracılığıyla dayanışma mesajlarını, yardım projelerini, barış çağrılarını ve yeniden inşa önerilerini bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle siz değerli meslektaşlarımı platformumuza katılmaya davet ediyorum. Şehirlerimizin sesini birleştirerek daha gür bir şekilde duyuralım.”

KONYA VALİSİ’NDEN MESAJ

Konya Valisi İbrahim Akın ise şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin ve bölgemizin geleceğini yakından ilgilendiren çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Bugün burada ele alacağımız konular aslında hepimizin ortak geleceğini şekillendiren konulardır. Yerel yönetimler çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde hem bugüne hem geleceğe matuf işler üretebilme kabiliyetiyle sürdürülebilir kalkınmanın en güçlü teminatıdır. Ve yerelden evrensele uzanan bu yol, bizi ortak geleceğimize taşımaktadır.”