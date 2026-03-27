Bakan Kurum, New York'ta BM üst düzey temsilcileriyle COP31 ve Sıfır Atık görüşmeleri gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" programları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde üst düzey temaslarda bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldikten sonra Birleşmiş Milletler (BM) yöneticileriyle ikili toplantılar gerçekleştiren Bakan Kurum; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo ve BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile görüştü. Toplantıların ana gündemini Türkiye'nin çevre politikaları, küresel boyuta taşınan Sıfır Atık vizyonu ve COP31 Başkanlığı süreçleri oluşturdu.

TÜRKEVİ'NDE UNDP İLE İLK TEMAS

Bakan Kurum, BM temsilcileriyle olan temaslarına Türkevi’nde UNDP Başkanı Alexander de Croo ile görüşerek başladı. Toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirme yapan Kurum, kurumlar arası ortaklığa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:"İklim risklerinin yönetimi, krizlerin çözümü ve sürdürülebilir kalkınma konularında doğal ortaklık sürdürdüğümüz UNDP’nin, Sıfır Atık’ın küresel bir harekete dönüşmesinde verdiği desteği her daim çok kıymetli buluyoruz. COP31 sürecinde de aynı desteği beklediğimiz UNDP’nin küresel koordinasyon kapasitesinin ve sahadaki güçlü varlığının, İklim Eylemi Uygulama Mekanizması’nın etkin şekilde uygulanması açısından belirleyici olacağına inanıyoruz"

İkinci ikili görüşme, doğrudan BM binasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirildi. İklim krizi ve enerji güvenliği gibi başlıkların detaylandırıldığı toplantıya dair bilgi veren Bakan Kurum, Antalya'da düzenlenecek liderler zirvesini hatırlatarak şunları kaydetti:"Görüşmemizde, küresel iklim krizi, enerji güvenliği ve savunmasız toplulukların korunması gibi kritik konuların yanı sıra Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımları, finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme konularına da değindik. Çok taraflılığı güçlendirmek ve iklim eyleminin uygulanmasını hızlandırmak için COP31’i güven ve diyalog, uzlaşma ve eylemin merkezi bir platformu olarak görüyoruz; Antalya’daki liderler zirvesi ile tüm dünyaya ortak sorumluluk mesajı göndermeye hazırlanıyoruz. Bu verimli toplantı ve değerli iş birliğimiz için Genel Sekreter’e teşekkür ediyorum"

KÜRESEL İKLİM YÖNETİŞİMİ VE UNEP İLE İŞ BİRLİĞİ

Bakan Kurum'un New York'taki resmi temaslarının son durağı BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile yapılan görüşme oldu. COP31 ve Sıfır Atık süreçlerine ek olarak biyolojik çeşitlilik ile kirlilikle mücadele konularının masaya yatırıldığı toplantı sonrasında Kurum, "UNEP’in iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve kirlilikle mücadeledeki kritik rolü son derece kıymetli. İklim değişikliği ile mücadeledeki bu kritik eşikte COP31’i somut sonuçlar üreten ve güven inşa eden bir süreç olarak konumlandırıyoruz. COP31 Başkanlığı önceliklerimizin UNEP öncelikleri ile uyum içinde olduğunu görmekten ve Başkanlığımıza desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. Bu doğrultuda UNEP ile iş birliğimizin yalnızca Türkiye için değil, küresel iklim yönetişimi açısından da önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelreini kullandı.