Bakan Kurum paylaştı: Arnavutköy'de 36 bin sosyal konutun inşaatı hızlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut Projesi dahilinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna Mahallesi'nde yapımı süren konutların son durumunu paylaştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen ve dar gelirli vatandaşları hedefleyen projede, 5,2 milyon metrekarelik alanda toplam 36 bin 628 konut inşa ediliyor.

DEPREM BÖLGESİ SONRASI İNŞA SÜRECİ HIZLANDI

TOKİ, Kahramanmaraş depremlerinden önce İstanbul genelinde toplam 50 bin sosyal konut yapılacağını duyurmuştu. Afet bölgesindeki konutların inşasına öncelik verilmesi nedeniyle İstanbul'daki projelerde yavaşlayan süreç, deprem konutlarının tamamlanma aşamasına gelmesiyle birlikte yeniden ivme kazandı. Hak sahipleri depremlerden önce belirlenen Sazlıbosna'daki konutlar, 40 ayrı etap halinde yükseliyor. Evler, 20 yıla varan vade ve uygun taksit seçenekleriyle hak sahiplerine satışa sunuldu.

BAKAN KURUM: 150 BİN VATANDAŞIMIZ SAĞLAM BİNALARDA OTURACAK

Sosyal medya hesabı üzerinden Sazlıbosna'daki şantiyenin görüntülerini yayımlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Hepsi sosyal konut, hepsi milletimizin. 36 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini kurayla belirlemiştik, evlerini hızla tamamlıyoruz. Anahtarları teslim ettiğimizde İstanbul’da 150 bin vatandaşımız daha sağlam, deprem riski olmayan binalarda oturacak. Burası Arnavutköy Sazlıbosna"

Sazlıbosna'daki dev şantiyede çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam ediyor. Projenin teknik ve sosyal donatı detaylarını paylaşan TOKİ İnşaat Uzmanı Zafer İmece, inşaat teknolojisi ve alanın imkanları hakkında şu bilgileri verdi:"Projede bin 428 dükkanın yanı sıra 8 ilköğretim okulu, 2 lise, 2 aile sağlık merkezi ve 13 cami yer alıyor. Konutlarımızın tamamı radye temel ve tünel kalıp sistemiyle deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa ediliyor. TOKİ olarak burada sadece konut değil, aynı zamanda bir yaşam alanı kuruyoruz. Amacımız projeyi en hızlı şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızı bir an önce güvenli yuvalarına kavuşturmak"