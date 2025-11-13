Bakan Kurum paylaştı: Deprem bölgesinde 350 bininci konut tamamlandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 350 bininci konuta ilişkin bir paylaşım yaptı. Kurum, "350 bin gurur, 350 bin umut. Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam." ifadesini kullandı.

TÖREN 15 KASIM'DA ADIYAMAN'DA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki inşa çalışmaları hızla tamamlanıyor. Bu kapsamda, "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" teması kullanılarak 15 Kasım Cumartesi günü Adıyaman'da bir tören düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Kurum'un katılımıyla düzenlenmesi planlanan törende, 350 bininci konutun anahtarının hak sahibine teslim edileceği bildirildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile deprem bölgesinde devam eden çalışmaların, örnek şehirlerin kurulmasıyla tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

Bölgede saatte 23, günde 550 konut üretiminin tüm hızıyla devam ettiği ve çalışmalarda son viraja girildiği ifade edildi.

15 Kasım Cumartesi günü Adıyaman'da düzenlenecek törende, Malatya'da 21 bin 760, Hatay'da 11 bin 320, Kahramanmaraş'ta 6 bin 523, Gaziantep'te 3 bin 834, Şanlıurfa'da 644, Adıyaman'da 376, Elazığ'da 354, Osmaniye'de 214, Tunceli'de 97, Sivas'ta 79, Bingöl'de 62, Diyarbakır'da 50, Kayseri'de 15 ve Adana'da 14 olmak üzere toplam 45 bin 342 bağımsız bölümün daha hak sahibi vatandaşlara anahtarlarının teslim edileceği duyuruldu.

En yüksek teslimat 21 bin 760 ile Malatya'da gerçekleşirken, Hatay'da ise bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısının 100 bine yaklaşacağı kaydedildi.

TESLİM EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI 350 BİN 178'E YÜKSELECEK

Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayılarının toplam 350 bin 178'e yükseleceği belirtildi. Bu rakamın 286 bin 708'ini konutlar, 12 bin 189'unu iş yerleri ve 51 bin 281'ini köy evleri oluşturacak.

Deprem bölgesindeki 11 ilde bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri ve 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesiyle çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

Törene ev sahipliği yapacak olan Adıyaman'ın, depremlerde ağır yıkıma uğradığı için inşa seferberliğinin en önemli merkezlerinden birini oluşturduğu vurgulandı. Yeni ev ve iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman genelinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısının 38 bin 533'e yükseleceği bildirildi. Yıl sonuna kadar kentte 30 bin 835'i konut, 2 bin 580'i iş yeri ve 10 bin 158'i köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 bağımsız bölümün yapımının tamamlanmış olacağı hedefleniyor.

Adıyaman merkezde yer alan 349 bin 427 metrekare alandaki 160 blokta, 1126'sı konut, 1213'ü dükkan, 820'si ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız bölümün inşası Emlak Konut GYO tarafından devam ediyor. Bölgede aynı zamanda 1 savcılık binası ile 3 çocuk evinin inşası da sürüyor.

TOKİ de Adıyaman merkezde bulunan Mara ve Musalla Mahallesi'nde yaklaşık 195 bin metrekare alanda 1179 konut ve 134 iş yerinin inşasını tamamladı. Bugüne kadar 419 konut hak sahiplerine teslim edilirken, 760 konut ve 134 iş yerinin de yıl sonuna kadar tesliminin planlandığı belirtildi.

Öte yandan 10 bin mühendis, mimar ve işçinin çalıştığı Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olan Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alan üzerine 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerinin inşasının Emlak Konut tarafından devam ettiği kaydedildi. Karadağ olarak anılan bölgede kayalık zeminde kurulan şantiyede, inşaatların büyük bölümünün tamamlandığı ve bugüne kadar 9 binden fazla ev ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiği ifade edildi.