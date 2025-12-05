Bakan Kurum, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde konuştu: “Gücümüzü her zaman güçlü aile ve güçlü kadınlardan aldık”

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde kürsüye çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin Şehircilik Vizyonu ve Konut Politikası" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, şehir ve toplum anlayışında kadının konumunun daima öncelikli olduğunu dile getirerek, ailenin, bireysel ahlakın mayalandığı ve devletin kuruluş tohumlarının atıldığı merkez olduğunu kaydetti. Kurum, Türk medeniyetinin gücünü bu yapıdan aldığını şu sözlerle ifade etti: "Eğer biz, geçmişten bu yana dünyanın en büyük medeniyetini kurmuşsak bugün gururla Türkiye Yüzyılı'ndan bahsediyorsak gücümüzün kaynağını her zaman güçlü aile ve güçlü kadınlardan aldık. Ailenin ve kadınların zayıfladığı yerde toplum değerlerinden uzaklaşır, devlet gücünü kaybeder. Bu kutsallarımızı korumak hepimizin görevidir, gelecek nesillere borcumuzdur."

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana bir kadın hareketi olarak büyüdüğünü belirten Kurum, partisinin kadınların vefakarlığı, emeği, alın teri ile birlikte kararlılıkla büyüyor olduğunu vurguladı ve ilk günkü gibi hizmet ederek milletin umudu olmaya devam ettiklerini söyledi.

“TÜRKİYE DEPREM BÖLGESİNİ YENİDEN İNŞA EDİYOR”

Bakan Kurum, konuşmasında ülkenin şehircilik vizyonunu ve konut politikalarındaki yetkinliğini inşaat sektörü verileriyle destekledi. Türk müteahhitlik sektörünün 137 farklı ülkede faaliyet gösterdiğini ve dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesine Türkiye'den 45 firmanın girerek dünya ikincisi olduğunu aktardı.

6 Şubat 2023 sabahının karanlık bir gün olduğunu hatırlatan Kurum, depremlerde 7'si büyükşehir olmak üzere 11 ilde yaşamın durduğunu, 680 bin binanın yıkıldığını ve "53 bin canımızı, kardeşimizi, evladımızı, annemizi maalesef toprağa verdik" diyerek milyonlarca insanın yuvasını kaybettiğini belirtti. Kurum, bu büyük felaketin ekonomiye doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak ise 150 milyar doları bulan maddi kayıp açtığını ifade etti.

SAATTE 23 KONUT İNŞA EDİLİYOR

Deprem sonrası başlatılan seferberlik çalışmalarına değinen Kurum, şu an 11 ilde, 3 bin 481 farklı şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü kaydetti. Bu çalışma alanının nüfus olarak Litvanya, yüzölçümü olarak Bulgaristan ve İzlanda büyüklüğünde bir alana denk geldiğini belirten Kurum, "Bugün Türkiye, deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut inşa eden adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden kuran bir ülkedir" sözlerini kullandı. Bakan Kurum, bu hızlı ilerleme sayesinde iki hafta önce Adıyaman'da 350 bininci konutun parkları, bahçeleri ve tüm sosyal donatılarıyla birlikte afetzedelere büyük bir mutluluk içinde teslim edildiğinin altını çizdi. Kurum, konut teslimatlarıyla ilgili son durumu ve yıl sonu hedefini paylaşarak, "Yani afetzede kardeşlerimizin neredeyse yüzde 80'ine yakınını evlerine kavuşturduk. İnşallah yıl bitmeden 453 bin konuttan daha da fazlasını teslim edeceğiz" dedi.

Kurum, depremden etkilenen 11 ilde yürütülen inşa ve imar çalışmalarının görsellerini de katılımcılarla paylaştı. Köylerdeki çalışmalara dikkat çekerek, 4 bin 333 köyde toplam 62 bin köy evi inşa ettiklerini ifade etti. Bu evlerin yöresel mimariye uygun olarak yapıldığını ve köy yaşamının gereksinimlerinin gözetildiğini belirtti.

Üst yapıdaki başarıya ek olarak altyapı çalışmalarının da unutulmadığını vurgulayan Kurum, "Çünkü çok iyi biliyoruz ki, şehri şehir yapan altyapıdır" diyerek, 11 bin kilometreyi aşkın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattının baştan sona yenilendiğini kaydetti. Kurum, bu mesafenin Türkiye'nin neredeyse tüm sınır ve kıyı uzunluğuna eşdeğer olduğunu belirterek, "Bu yönüyle tek kelimeyle, ülke çapında bir altyapı seferberliği yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

“İSTANBUL'A ÖZEL 100 BİN KONUT AYIRDIK”

Deprem sonrası inşa faaliyetlerindeki gücün yanı sıra şehirleri afetlere hazırlama konusunda da iddialı olduklarını ifade eden Kurum, 81 ilde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yaklaşık 2 buçuk milyona yakın konutun yenilendiğini söyledi. Deprem riski yüksek olan İstanbul'a ise ayrı bir önem verildiğini belirterek, yapılan her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Kurum, sosyal devlet anlayışı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada belki de eşi benzeri görülmeyen, ayakları yere basan ve geleceği öngören en büyük konut politikasını Türkiye'nin başlattığını kaydetti.

Şimdiye kadar TOKİ aracılığıyla 1 milyon 750 bin sosyal konutun hizmete sunulduğunu aktaran Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Yüzyılın Konut Projesi" ile 500 bin sosyal konut inşa edilerek bu alanda bir devrim yapılacağını ifade etti. Kurum, bu 500 bin sosyal konutun devletin gururu TOKİ tarafından inşa edileceğini ve 81 ilin tamamında yer alacağını belirterek, "Deprem riski olan İstanbulumuza ise 100 bin konut ayırdık. Buna ilave olarak 15 bin kiralık konut uygulaması yapacağız" açıklamasını yaptı. Evlerin geleneksel dokuya, yatay mimariye uygun şekilde inşa edileceğini ve hepsinde sosyal donatı alanları ile mahalle konakları bulunacağını ekledi.

Bakan Kurum, bu projenin 300 sektörü harekete geçirerek istihdamı artıracağını ve konut arzını yükselterek haksız kira artışlarının önüne geçeceğini de dile getirdi.

Konuşmasının ardından Bakan Kurum, zirveye 15 farklı ülkeden katılan kadın belediye başkanlarıyla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.