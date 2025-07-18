Bakan Kurum uyardı: Sıcaklık 6-12 derece daha artacak, yangın riski artıyor
19 Temmuz’dan itibaren hava sıcaklıkları tüm yurtta 6 ila 12 derece artacak. Bakan Kurum, olası orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.
SICAKLIKLAR 6-12 DERECE BİR ANDA ARTACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarından itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların ciddi oranda artacağını duyurdu. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların batı bölgelerden başlayarak tüm yurtta artması bekleniyor. 19-25 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı öngörülüyor.
İL İL EN YÜKSEK SICAKLIKLAR
Tahmin edilen bazı illerdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak:
Ankara: 37°C
İstanbul: 36°C
İzmir: 40°C
Konya: 37°C
Edirne: 42°C
Bursa: 39°C
Aydın: 44°C
Muğla: 41°C
Antalya: 40°C
Adana: 39°C
Diyarbakır: 45°C
Erzurum: 32°C
Şanlıurfa: 44°C
YANGINLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI
19-25 Temmuz tarihleri arasında mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkması bekleniyor. Bu artışın özellikle ormanlık bölgelerde yangın riskini önemli ölçüde artıracağı vurgulanıyor.
GÜN ORTASI DIŞARI ÇIKMAYIN
Meteoroloji’den yapılan açıklamada özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, hamileler ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.