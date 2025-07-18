Bakan Kurum uyardı: Sıcaklık 6-12 derece daha artacak, yangın riski artıyor

19 Temmuz’dan itibaren hava sıcaklıkları tüm yurtta 6 ila 12 derece artacak. Bakan Kurum, olası orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Bakan Kurum uyardı: Sıcaklık 6-12 derece daha artacak, yangın riski artıyor - Resim: 1

SICAKLIKLAR 6-12 DERECE BİR ANDA ARTACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarından itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların ciddi oranda artacağını duyurdu. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum uyardı: Sıcaklık 6-12 derece daha artacak, yangın riski artıyor - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların batı bölgelerden başlayarak tüm yurtta artması bekleniyor. 19-25 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı öngörülüyor.

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Bakan Kurum uyardı: Sıcaklık 6-12 derece daha artacak, yangın riski artıyor - Resim: 3

İL İL EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Tahmin edilen bazı illerdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak:

Ankara: 37°C
İstanbul: 36°C
İzmir: 40°C
Konya: 37°C
Edirne: 42°C
Bursa: 39°C
Aydın: 44°C
Muğla: 41°C
Antalya: 40°C
Adana: 39°C
Diyarbakır: 45°C
Erzurum: 32°C
Şanlıurfa: 44°C

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Bakan Kurum uyardı: Sıcaklık 6-12 derece daha artacak, yangın riski artıyor - Resim: 4

YANGINLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

19-25 Temmuz tarihleri arasında mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkması bekleniyor. Bu artışın özellikle ormanlık bölgelerde yangın riskini önemli ölçüde artıracağı vurgulanıyor.

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Bakan Kurum uyardı: Sıcaklık 6-12 derece daha artacak, yangın riski artıyor - Resim: 5

GÜN ORTASI DIŞARI ÇIKMAYIN

Meteoroloji’den yapılan açıklamada özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, hamileler ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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