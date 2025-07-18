Bakan Kurum uyardı: Sıcaklık 6-12 derece daha artacak, yangın riski artıyor

SICAKLIKLAR 6-12 DERECE BİR ANDA ARTACAK



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarından itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların ciddi oranda artacağını duyurdu. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.