Bakan Kurum'dan Adıyaman'da depremzede Yusuf ve dedesine ziyaret: "İyi ki dedesi var, iyi ki devleti var"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman programı çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İndere bölgesinde inşa edilen yeni konutlarda yaşamaya başlayan Abdullah Çelik ve torunu Yusuf Berk'e misafir oldu.

Ziyaret esnasında Yusuf Berk ile oyun oynayan Bakan Kurum, yanında getirdiği hediyeleri çocukla birlikte açtı. Dede Çelik ile gerçekleştirilen sohbette, Kurum’un “Sen Yusuf’a sahip çıkıyorsun ya Allah razı olsun senden” şeklindeki ifadelerine karşılık olarak Çelik, “Siz de devlete sahip çıkıyorsunuz. Ben bir Yusuf’a sahip çıkmışım çok mu ki?” dedi.

“DEVLETİM YUSUF GİBİLERİNE ÇOK BAKIYOR”

Konuşmanın ilerleyen bölümlerinde Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını da aileye ileterek konutların hayırlı olmasını diledi. Kurum, “Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayırlı olsun dilekleri var. Sizler zor günler geçirdiniz. Allah razı olsun senden; Yusuf’a sahip çıktın. En azından baba sevgisini senden aldı. İyi ki dedesi var iyi ki devleti var” şeklinde konuştu. Abdullah Çelik ise mevcut durumlarını değerlendirerek, “Sizlerin sayesinde; Allah devlete zeval vermesin. Devletim Yusuf gibilerine çok bakıyor. Devlet güçlü oldu mu her şey olur” yanıtını verdi.

Devletin tüm imkanlarının daima vatandaşın yanında olacağını dile getiren Bakan Kurum, ailenin yaşadığı zorlu sürecin hep birlikte aşılacağını belirtti. Kurum şunları kaydetti: “Siz huzurlu olun mutlu olun. Yusuflarımız yeniden gülsün. Çocuklarımız şimdi parklarda neşeyle oynuyor hamdolsun. Bu bizim için şereflerin en büyüğü. Abdullah abi Yusuf’a babalık yapıyor, analık yapıyor. Zor günler yaşadık. Birbirimize destek olacağız, hep birlikte üstesinden geleceğiz. İnşallah rabbim cennetinde buluşturacak sizleri. Allah sabır versin”

“ADIYAMAN'I YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Bakan Kurum, Adıyaman’da tamamlanan inşa seferberliği ile ilgili de hedefleri ve sahadaki güncel durumu aktardı. Kurum, “Bir söz verdik; dedik ki ‘Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldıracağız, eskisinden daha güzel, temiz daha yeşil olacak’. Bugün hamdolsun bunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni evlerine geçiş sürecini anlatan dede Çelik ise, “Bu evler yapılınca, devlet bize sahip çıkınca biz bir teselli aldık” dedi.

İndere'deki konut ziyaretini tamamlayan Bakan Kurum, programı kapsamında yenilenen şehir meydanını dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

NE OLMUŞTU?

Adıyamanlı Abdullah Çelik, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesinden çok sayıda kişiyi yitirdi. Çelik'in babası Abdurrahman Çelik, kızı Berrin Güzeldemirci, torunu Nilsu Güzeldemirci, diğer kızının çocukları Muhammed, Elif ve Berat Karataş, bir diğer kızı Merve Çelik, gelini Melahat Çelik ve yeğeni İsmail Çelik afet sırasında hayatını kaybetti. Yıkılan binanın enkazında, beşiği içinde uyurken sağ olarak bulunan torunu Yusuf Berk ise o dönem henüz 40 günlüktü. O günden bu yana kimseden destek almadan torununun bakımını üstlenen Abdullah Çelik, şu an 3,5 yaşında olan Yusuf Berk Güzeldemirci ile birlikte İndere'deki evlerinde yaşıyor.