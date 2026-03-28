Bakan Kurum'dan BM'de COP31 mesajı: "Ülkeler artık taahhüt değil uygulama bekliyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamındaki temaslarını değerlendirdi. Türkevi'nde Türk basınına açıklamalarda bulunan Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve çeşitli ülke temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel beklentinin değiştiğine işaret etti.

COP31 İÇİN ÜÇ TEMEL BAŞLIK: DİYALOG, UZLAŞI VE AKSİYON

Bakan Kurum, BM yetkililerinin Türkiye'nin alacağı tüm kararların arkasında olduklarını kendisine ilettiklerini aktardı. COP başkanlığı döneminde Türkiye'nin süreci "diyalog, uzlaşı ve aksiyon" olmak üzere üç temel başlık altında yürütmeyi planladığını yineleyen Kurum, uluslararası görüşmelerdeki genel atmosferi şu sözlerle ifade etti:"Yaptığımız toplantıda da şu gerçeği bir kez daha gördük ki ülkeler artık taahhütlerin değil, uygulamaların konuşulduğu bir COP olmasını arzu ediyor"

Sürecin işleyişine dair takvimi de paylaşan Bakan Kurum, bir sonraki toplantının Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu toplantının ardından sonraki buluşma adresinin Pasifik ülkeleri olacağını belirten Kurum, bu ziyaretlerdeki temel amacın gelişmekte olan ve kırılgan yapıya sahip ülkelerin karşılaştığı zorlukları yerinde görüp değerlendirmek olduğunu kaydetti.

SIFIR ATIK PROJESİ DÜNYA MARKASI HALİNE GELDİ

BM Genel Merkezi'ndeki Sıfır Atık odaklı görüşmelere de değinen Kurum, projenin uluslararası alanda ulaştığı noktayı "Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde iklim değişikliğiyle verdiğimiz mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi ile yürütmüş olduğumuz Sıfır Atık Projesi'nin artık bir dünya markası haline geldiğini ve çok önemli bir çevre projesi olduğunu da burada tüm dünyaya paylaştık" ifadeleriyle özetledi.

Her ülkenin kendi kendine yettiği bir dünya hayal ettiklerini söyleyen Kurum, yaklaşan COP31 sürecinde "dirençli şehirler" başlığının Türkiye için çok kıymetli olduğunu ve bu konuyu öne çıkarmak istediklerini vurguladı.

Dirençli şehirler inşası bağlamında 2023 yılında yaşanan depremleri hatırlatan Bakan Kurum, afet sonrası yürütülen çalışmaları "2023'te 'asrın felaketi' dediğimiz bir deprem yaşadık ve 11 ilimizi etkileyen, 108 bin kilometrekarelik bir alanda gerçekleşen bu depremde 53 bin canımızı yitirdik ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bugün tüm dünyanın gıpta ile izlediği, tüm dünyanın hayran olduğu bir seferberlik anlayışıyla inşa süreci yürüttük" şeklinde açıkladı.

Türkiye'nin elde ettiği yeniden yapılanma ve kentsel dirençlilik tecrübesini uluslararası toplumla paylaşmayı hedeflediklerini belirten Kurum, "Dirençli şehirler bağlamında biz 2 yılda 500 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Buradaki bilgiyi, beceri ve tecrübeyi tüm dünyaya aktarmak istediğimizi de yine burada ifade ettik" dedi.

ANTALYA'DAKİ LİDERLER ZİRVESİ'NE KÜRESEL DAVET

Türkiye'nin üstlendiği COP başkanlığı sürecinde çok taraflılığın merkeze alınacağını bildiren Bakan Kurum, hiç kimsenin geride bırakılmadığı bir yaklaşımla hareket edeceklerini vurguladı. Kurum, dünya liderlerini Türkiye'ye çağırarak sürece dair hedeflerini şu sözlerle aktardı:"Burada biz, çok taraflılığı savunan, kimsenin geride bırakılmadığı anlayışı yine öne çıkaran bir COP başkanlığı sürecini yürütüyor olacağız ve tüm dünyayı, aslında medeniyetlerin buluşma noktası olan Antalya’ya davet ediyoruz. 11-12 Kasım’da liderler zirvesiyle tüm dünyanın gözü Türkiye’de olacak ve biz de bugüne kadar yapılmış olan COP’ların daha iyisinin, daha güzelinin yapıldığı, somut kararların alındığı bir COP süreci olarak hayata geçirmeyi arzu ediyoruz."

Tüm ülkelerin küresel ısınmayı sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece ile sınırlandırma hedefini yakalamak istediklerine dikkat çeken Kurum, zaman daralmasına vurgu yaptığı açıklamasında "Artık geri dönülemez bir noktaya geldik. Sıfır noktasındayız. Dolayısıyla bu noktada tüm dünya hemfikir diyebiliriz" dedi.

AVRUPA, BREZİLYA VE BM'DEN TÜRKİYE'YE TAM DESTEK

Alınan kararların eyleme dönüşmesi aşamasında uluslararası camianın beklentilerini yineleyen Kurum; Fransa ve Almanya gibi Avrupa Birliği üyelerinin yanı sıra Brezilya'nın da bu süreçte Türkiye'nin tam destekçisi olduğunu ifade etti. Bakan Kurum ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ekibinin olumlu tavrına da değindi. BM yetkililerinin, kararların uygulamaya geçmesi noktasında Türkiye'ye her türlü desteği sağlayacaklarını belirttiklerini aktaran Kurum, uluslararası kurumların Türkiye'nin adil ve hakkaniyetli bir başkanlık süreci yöneteceğine olan inançlarını dile getirdiklerini sözlerine ekledi.