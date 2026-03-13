Bakan Kurum’dan COP31 mesajı: “Sadece konferans değil, eylem süreci olacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Küresel Bakü Forumu'nda konuştu.

Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: "Sadece konferans değil, eylem süreci olacak"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Küresel Bakü Forumu'na katıldı. Forumda katılımcılara hitap eden Kurum, Türkiye'nin çevre ve atık yönetimi politikalarındaki yeni planlamalarını paylaştı. 

"COP31'İ ÇÖZÜMLER ÜRETEN BİR EYLEM SÜRECİ OLARAK TASARLADIK"

Alınan kararların kağıt üzerinde kalmaması ve sahada uygulanması gerektiğinin altını çizen Bakan Kurum, COP31 vizyonunu şu sözlerle aktardı:“Biz sadece müzakere salonlarında konuşulan, karar alınan bir COP süreci olsun istemiyoruz. Müzakereden artık uygulamaya geçilen, kararların alındığı, sahada bir fiil bunların takip edildiği bir COP süreci olsun istiyoruz. COP31’i ‘Geleceğin COP’u’ olarak değerlendiriyoruz. COP’u canlı tutmak için metinleri de sahaya indirmekle yükümlü olduğumuzu düşünüyoruz. COP31’i aslında bir konferans değil, bu manada çözümler üreten bir eylem süreci olarak tasarladığımızı da ifade etmek isterim”

