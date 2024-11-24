Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın konvoyunda kaza! Ölü ve yaralılar var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa’da 25 tesisin açılış töreni programına katıldı.

Program sonrası konvoyda iki araç kaza yaptı. Kazada Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara hayatını kaybetti. 3’ü polis 6 kişi ise yaralandı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır’ın konvoyunun karıştığı kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Kabahaydar kavşagında meydana geldi.

Kacır, Şanlıurfa’daki programının ardından GAP Havalimanı'na hareket ettiği sırada konvoyda bulunan AK Parti İl Başkanlığına ait otomobil ile MYP il Başkanı Mehmet Kolkara’nın içinde bulunduğu araç birbirine girdi.

Kazada yaralanan 3’ü polis 6 kişi ise hasteneye kaldırıldı. Kazanın ardından Bakan Kacır sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kacır, “Şanlıurfa’daki programlarımızın ardından meydana geldiğini öğrendiğim elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.