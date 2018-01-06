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Bakan Mehmet Özhaseki'nin uçağı Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de içinde bulunduğu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre kabin içerisinde duman ve koku çıkması nedeniyle Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş yaptı

Bakan Mehmet Özhaseki'nin uçağı Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de içinde bulunduğu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre kabin içerisinde duman ve koku çıkması nedeniyle Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre,  Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin içinde bulunduğu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait TC-KDR kuyruk tescilli özel uçakla Ankara'ya gitmek üzere saat 12.07'de Sabiha Gökçen Havalimanı'dan havalandı. Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kabin içerisinde duman ve koku çıkmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak  saat 12.40'da sorunsuz bir şekilde havalimanına inişini gerçekleştirdi. 

Tapu Kadostro Genel müdürlüğüne ait  'Beechcraft King Air 350i model  TC-KDR' isimli uçağı harita, tapu, kadastro, yol, baraj, arazi toplulaştırma ve kamulaştırma için havadan fotoğraflama yapıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Mehmet Özhaseki #kocaeli #Cengiz Topel
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