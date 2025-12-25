Bakan Memişoğlu duyurdu: ''Akıllı bileklik dönemi resmen başlıyor, dev filo sahaya indi"

Sağlık Bakanlığı, acil sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla filosunu genişletti ve dijital altyapıda yenilikleri hayata geçirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Ankara'da düzenlenen "856 Ambulansın Sağlık Hizmetine Alım Töreni"nde, yeni araçların teslimi yapılırken "Akıllı Bileklik Projesi"nin detayları paylaşıldı.

DEV FİLO 6 BİNİ AŞTI

Törende konuşan Bakan Memişoğlu, sağlık altyapısındaki büyüme verilerini 2002 yılı ile kıyaslayarak açıkladı. 2002 yılında Türkiye genelinde 481 acil yardım istasyonu ve 618 ambulans bulunurken, 2025 yılı itibarıyla bu sayıların katlanarak arttığı belirtildi.

Bakan Memişoğlu, filonun son durumu hakkında şu bilgileri verdi: "2025 yılı itibarıyla acil yardım istasyonu sayımızı 3 bin 574'e çıkardık. Bu yıl hizmete aldığımız 856 yeni ambulansımızla birlikte toplam filomuzu 6 bin 308'e ulaştırdık"

Yapılan yatırımlarla ambulans başına düşen nüfus yoğunluğunun yüzde 10 azaldığı, istasyon başına düşen ambulans sayısının ise yüzde 8 arttığı kaydedildi. Yıllık vaka müdahale kapasitesi ise 380 binden 7 milyona yükseldi.

KARADAN, DENİZDEN VE HAVADAN TAM DESTEK

Coğrafi engelleri aşmak için envanterin çeşitlendirildiğine dikkat çeken Memişoğlu, sarp köylerden denizlere kadar geniş bir yelpazede hizmet verildiğini vurguladı.

Memişoğlu, özel donanımlı araçlara ilişkin şunları söyledi: "Bugün envanterimizdeki özel donanımlı araçlarımızla dünyanın en modern filolarından birine sahibiz. En sarp köylerimiz için 228 kar paletli ve 20 snow track ambulansımız, en küçük canlarımız için 50 yenidoğan ambulansımız, trafikte zamanla yarışan 55 motosikletli ekibimiz, 93 yoğun bakım ve obez, 62 adet dört sedyeli ambulanslarımızla her türlü senaryoya hazırız. Denizlerimizde ise İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir'de görev yapan 6 deniz ambulansımızla sadece bu yıl 3 binden fazla vakanın yardımına koştuk."

Hava ambulans hizmetlerinde 2008 yılında 5 araçla başlayan sürecin bugün 17 hava ambulansına ulaştığını belirten Memişoğlu, bugüne kadar 70 binden fazla vatandaşın hava yoluyla taşındığını ifade etti. Memişoğlu, "2008 yılında 5 araçla başladığımız bu yolculukta bugün 17 hava ambulansımızla hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 70 binden fazla vatandaşımızı gökyüzünden şifaya taşıdık. 2026 yılı sonu itibarıyla bu gücü yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulansımız ile perçinleyeceğiz. Şifayı kendi kanatlarımızla, kendi mühendisliğimizle taşıyacağız." dedi.

KAREKODLU TAKİP DÖNEMİ

Törenin en dikkat çekici başlıklarından biri dijital dönüşüm hamleleri oldu. Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ve Akıllı Bileklik Projesi ile müdahale süreçlerinin hızlandığı ve kayıt altına alındığı açıklandı.

Bakan Memişoğlu, yeni sistemin işleyişini şu sözlerle anlattı: "Elektronik vaka sistemi ve akıllı bileklik gibi dijital dönüşüm hamlelerimizle her saniyeyi kayıt altına alıyor, müdahaleyi hızlandırıyoruz"

Ambulans içindeki kameralarla olay yerinin izlenebildiğini ve canlı trafik verileriyle en uygun sağlık tesisinin seçildiğini belirten Memişoğlu, kimliksiz hastalar için geliştirilen sistemi şöyle duyurdu: "Acil ve afet durumlarında yaralının alındığı konum, nakledildiği sağlık tesisi ve sürecin takibinin yapılabildiği, özellikle kimliksiz hastalarda karekodla hasta tanımlamaya yardımcı olmak adına Akıllı Bileklik Projesi'ni devreye alıyoruz"

Memişoğlu konuşmasını, 50 bin acil sağlık personeli ve 20 bin UMKE gönüllüsüne teşekkür ederek tamamladı: "Tüm bu sistemin kalbi fedakar çalışanlarımızdır"

KAĞIT İSRAFI TARİHE KARIŞIYOR

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, Elektronik Vaka Sistemi'nin detaylarını paylaştı. Çınar, sistemin 81 ilde kullanılmaya başlandığını, çağrı anından hasta teslimine kadar tüm sürecin dijital ortamda yönetildiğini belirtti.

Çınar sistemin avantajlarını şu şekilde sıraladı: "Bugün itibarıyla 81 ilimizde tüm ambulans ekiplerimizce kullanılmaktadır. Elektronik vaka sistemi ile ambulans ekiplerimiz canlı trafik verilerini kullanıp olay yerine ve hastaneye en kısa sürede ulaşarak ambulans içerisinde hastanın muayene bulgularını ve hastaya yapılan işlemleri anlık olarak sisteme girilebilmektedir. Komuta kontrol merkezi tarafından da bu veriler takip edilebilmektedir."

Sistem sayesinde milyonlarca kağıt israfının önlendiği ve stok yönetiminin anlık yapıldığı vurgulandı. Akıllı Bileklik Projesi hakkında tarih veren Çınar, "Pilot uygulama süreci başlamış olup, 2026 yılının ilk çeyreğinde 81 ilimize yaygınlaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Tören, Bakan Memişoğlu'nun il sağlık müdürlerine ambulans anahtarlarını teslim etmesi ve araçları incelemesiyle sona erdi.