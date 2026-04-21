Bakan Memişoğlu: Her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü saha faaliyetlerine ve erişilebilir hizmet modellerine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, verilerle desteklenen stratejik adımları şu ifadelerle aktardı:

"Sağlık Bakanlığı olarak proaktif bir stratejiyle saha mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. ALO 171 hattı ile 1500'den fazla poliklinik ve mobil ekip aracılığıyla sigara bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaç ve danışmanlık desteği sağlarken, 81 ilde dijital ortamda çevrim içi poliklinik hizmetini de devreye aldık. Aile hekimlerinin tütünle mücadeledeki yetkinliğini artırarak hizmete erişimi kolaylaştırdık. Bu sayede 2025'te başvuru sayısı yüzde 112 artışla 173 bini aştı. ALO 191 hattımızla 559 binden fazla vatandaşımıza 7/24 kesintisiz destek sağladık."

TOPLUMSAL HUZUR VE MÜCADELE AZMİ

Mücadelenin odağında yeni nesillerin ve toplumsal huzurun yer aldığını vurgulayan Memişoğlu, bakanlığın gelecek projeksiyonuna dair kararlılığını şu sözlerle ifade etti:

"Geleceğimizin mimarı kıymetli evlatlarımız başta olmak üzere, milletimizin sağlığı ve huzuru için her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."



Bakanlık verilerine göre; ALO 171 ve ALO 191 hatları üzerinden sağlanan kesintisiz destek mekanizmaları, 2025 yılında başvuru oranlarında kaydedilen %112'lik artışla operasyonel kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor.