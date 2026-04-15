Bakan Memişoğlu, Kahramanmaraş’taki saldırıda yaralıların durumuna ilişkin açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan 20 kişiden 11'inin taburcu edildiğini açıkladı. .

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısında 1’i öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralıların son durumunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklama şu şekilde:

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 11’i tedavilerinin ardından taburcu edildi; 9 hastamızın tedavisi ise hastanelerimizde titizlikle devam ediyor.

Bu menfur olayda hayatını kaybeden canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

