Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Muğla'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmalara dikkat çekerek "Bodrum'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu" dedi. Bakan Kurum öte yandan, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz" dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu.



Bakan Kurum, kıyılarda kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerin devam ettiğini bildirdi.



Kurum, Muğla'da açıklamalarda bulundu.



Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmalara dikkat çekerek "Bodrum'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu" dedi.



Bakan Kurum, "Kaçak yapı yapılmasına müsaade etmedik" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr