Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili alınan yeni kararları ve detaylarını açıkladı. Kurum, her yıl 300 bin konutu dönüştürme hedeflerinin olduğunu belirtti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm sisteminde değişikliğe gidileceğini ve hiçbir konutun inşaatının yarım kalmayacağını söyledi.



Kurum, her yıl 300 bin konutu dönüştürme hedeflerinin olduğunu belirtti.



Bakan Kurum şunları söyledi:



"Hedef her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör yapacak. Hedef, kentsel dönüşümü 20 yılda tamamlamak. Kentsel dönüşümde yeni dönem 7 temel hedef üstüne inşa edildi. Afet risklerinin bertaraf edilmesi, çevresel, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, yatay mimarinin esas alınması, engelli dostu şehirler kurulması, yapılaşma sonrası oluşacak değer artışının adil olarak paylaştırılması temel hedefler arasında.



HER KENTE DÖNÜŞÜM ANAYASASI



Her kente özel kentsel dönüşüm anayasası geliyor. Her belediye kendi il ve ilçesi için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayacak. Sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek. Kentsel dönüşüm alanları ilan edilmeden önce vatandaşlardan talep toplanacak.



HİÇBİR KONUT YARIM KALMAYACAK



Hiçbir konut yarım kalmayacak. Bu amaçla kentsel dönüşüme dahil olacak müteahhitlere kriter gelecek. Maketten veya temelden konut satışı bitecek.



YATAY MİMARİ ESAS ALINACAK



İnşaatlarda yüksek katlı binalar yerine yatay mimari hakim olacak. Parsel bazlı değil, alan bazlı dönüşüm olacak. Hak sahiplerinin tam katılımı sağlanacak. Bundan sonra ihtiyaç kadar konut üretilecek. Belirlenen tasarım ilkeleri dışında hiçbir proje yapılmayacak. Kentsel dönüşüm uygulama takvimi yani başlangıç ve bitiş tarihleri belli olacak. Kentsel dönüşüm ne zaman başlayacak, kim yapacak ve hangi tarihte neticelenecek soruları tarihe karışmış olacak. Şayet bir yerde dönüşüm yapacaksanız halkın tüm paydaşlarını gözetmek zorundasınız. Bu sebepten kentsel dönmüşüm alanlarını ilan edilmeden önce vatandaşlarımızın talepleri toplanacak. Yüz yüze görüşmeler sağlanacak. Toplumsal yapı analizi ayrıntılarıyla ortaya konulacak.



MÜTEAHHİTLER SINIFLANDIRILDI



Belli kriterlere sahip müteahhitler kentsel dönüşüm yapabilecekler. Müteahhit sınıflandırması yaptık. İnşaatın ilerleme seviyesine göre bakanlık tarafından satışlara izin verilecek. Ne kadar inşaat yaptıysa o kadar satış yapacak.



MÜTEAHHİTLERE TEMİNAT ŞARTI



Yatırımcılarımız yatırım bedelinin yüzde 10'unu teminat olarak getirmek zorundalar."



