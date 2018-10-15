Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı
Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü
Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü
Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' desteği
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' desteği

Bakan Mustafa Varank'tan o iddiaya yalanlama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret." dedi.

Bakan Mustafa Varank'tan o iddiaya yalanlama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret." ifadesini kullandı.

Varank, bazı haberlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinde geçen yıla göre yüzde 50 kesinti olduğu iddialarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret. Bugün imzaladığım Bakanlığımız 2019 bütçe teklifi 7,7 milyar lira. 2018 bütçe başlangıç ödeneğimiz ise 5,7 milyar lira idi. Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Plan'daki bağlı/ilgili kuruluşların bütçesini görmeyip uyduranlar, bakanlığımıza bir telefon açsalar gerçeği öğrenirlerdi. Ama dert başka..."

Etiketler; #mustafa varank #Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.