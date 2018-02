Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü hastanede ziyaret etti.

Bakan Özhaseki, yol yapım çalışması nedeniyle çıkan tartışmanın ardından bir kişinin bıçaklı saldırısıyla yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi süren Öztürk'ü ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Özhaseki, ziyaret sonrası gazetecilere, Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Belediye başkanlarının, görevleri nedeniyle bu tür sıkıntılar yaşayabildiklerini dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Durumu çok iyi, bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Geçmiş olsun dedik. Cenabı Allah bir kez daha böyle bir keder göstermesin diyerek temennide bulunduk. Belediye başkanlarının kaderinde bu var ne yapalım? Hoşuna gitmeyen vatandaş, canı sıkılan vatandaş, kamunun menfaatine iş yapıldığı zaman, kendi şahsına zarar verildiğini düşünen bazı tipler de böyle tepkiler gösteriyor. Nihayetinde belediye başkanlarının daha korunaklı olmaları lazım ama her zaman halkın içinde oldukları için bu tehlikelerle karşı karşıyalar. Senelerce bunu yaşadık zaten. Bir sürü sıkıntılarla karşılaştık, bu işin doğasında da bu var ama sevindirici tarafı hayati tehlikesi yok. En azından şu an rahat ve güven içerisinde. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur diye dua ediyoruz."



Bakan Canikli ile yaptıkları Kayseri ziyareti

Özhaseki, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile geldikleri Kayseri'de kentle ilgili önemli kararlar aldıklarına da değindi. Bakan Özhaseki, "A 400M dediğimiz uçakların her türlü modernizasyonu, tamiratı, bakımı onunla ilgili ne kadar lojistik desteği varsa Kayseri'de yapılacak. Burası artık bu işin üssü haline geliyor. Kayseri'de böyle bir merkez olması son derece sevindirici. Bundan sonra modernizasyonun merkezi burası olarak devam edecek." dedi.



Kente 2 milyon metrekarelik yeşil alan kazandıracaklarını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yıllardan beri gayret ettiğimiz hava ikmal arsasıyla ilgili inşallah yeni bir proje yapılacak. Projede boş görünen alanda en az 2 milyon metrekarelik yemyeşil bir park çıkacak. Üzerinde herhangi bir yapı, inşaat olmayacak. Kartal kavşağından itibaren üniversitenin kapısına kadar uzanan hatta 2 milyon metrekareden fazla yürüyüş yollarının olduğu, içerisinde keyifli mekanların olduğu, spor alanlarının bulunduğu yemyeşil bir park alanına Kayseri kavuşmuş olacak. İnşallah bu yazın ortasında inşaata başlarız diye ümit ediyoruz. Bir de Kayseri'nin yıllardır kamuoyunu meşgul eden cenazelerimizin kalkacağı cami meselesi vardı. Şehitliğin karşısında köşede bir cenaze camisi yaparsak Hunat gibi, Cami Kebir gibi insanların bir araya geldiğinde şehrin kitlendiği bir ortamdan kurtarırız diye bir dileğimiz vardı. Oraya güzel Kayseri'yi temsil edecek caminin yapılması, sonra cenazelerin tamamının da oradan kalkması da Kayserimiz için büyük bir kazanım olacaktır. Prensipte anlaştık. Problem çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü daha önce cumhurbaşkanımıza da genelkurmay başkanımıza da olayı arz etmiştim. Bugün de Belediye Başkanımızın, Milli Savunma Bakanımızın yanında konuyu dile getirmesiyle bir kez daha konuyu gündeme getirdik, prensipte anlaştık. İnşallah hem bu güzel cami yapılacak hem de cenazelerimiz bu camiden kaldırılacak. Bir taraftan da 2 milyon metrekareden fazla yemyeşil bir alan kazanmış olacağız."