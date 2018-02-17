Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri için hızlı tren projesi ve havaalanı projeleriyle ilgili açıklama yaptı. Özhaseki bu yıl içinde çalışmalara başlanacağını duyurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin trafiğinde rahatlamayı sağlayacak hem de çevre illerle bağlantısını sağlayacak hızlı tren projesinin ihale sürecinin 8 Mart 2018 günü başlayacağını açıkladı.



Özhaseki, ihale sonuçlanır sonuçlanmaz projenin yapımına başlanacağını da belirtti.



Yüksek hızlı tren ile Kayseri'den Ankara'ya 1 saat 15 dakikada kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlanacak.



HAVAALANI PRORJESİ



Bakan Özhaseki, ek olarak "Mevcut havalimanımızı genişletecek ve yepyeni bir çehreye kavuşturacak havaalanı projemizin yapımına da bu yıl içinde başlayacağız. Kayserimiz’e, ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



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