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Bakan Özhaseki duyurdu: Kayseri için hızlı tren ve havaalanı projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri için hızlı tren projesi ve havaalanı projeleriyle ilgili açıklama yaptı. Özhaseki bu yıl içinde çalışmalara başlanacağını duyurdu

Bakan Özhaseki duyurdu: Kayseri için hızlı tren ve havaalanı projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin trafiğinde rahatlamayı sağlayacak hem de çevre illerle bağlantısını sağlayacak hızlı tren projesinin ihale sürecinin 8 Mart 2018 günü başlayacağını açıkladı.

Özhaseki, ihale sonuçlanır sonuçlanmaz projenin yapımına başlanacağını da belirtti.

Yüksek hızlı tren ile Kayseri'den Ankara'ya 1 saat 15 dakikada kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlanacak.

HAVAALANI PRORJESİ

Bakan Özhaseki, ek olarak "Mevcut havalimanımızı genişletecek ve yepyeni bir çehreye kavuşturacak havaalanı projemizin yapımına da bu yıl içinde başlayacağız. Kayserimiz’e, ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kayseri #hızlı tren #havaalanı #Mehmet Özhaseki
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