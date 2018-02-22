Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Suudi Arabistan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Afganistan, Libya ve Faslı mevkidaşları ile bir araya geldi.

Bakan Sarıeroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 4. Çalışma Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Afganistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Feyzullah Zeki, Libya Çalışma Bakanı El-Mehdi Vardami el-Emin Kadinu, Fas Çalışma Bakanı Muhammed Yetim ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile görüştü.



Sarıeroğlu, ayrı ayrı görüştüğü mevkidaşlarıyla, onların ülkeleri ve Türkiye arasındaki ilişkileri ele aldı. Bunun yanı sıra Bakan Sarıeroğlu, çalışma alanında Türkiye'nin son zamanlarda yaptığı reformlar ve bunun sonucunda elde ettikleri başarılara ilişkin mevkidaşlarına bilgi verdi.

Söz konusu bakanlar da görüşmede, Türkiye'nin çalışma alanında iyi bir tecrübeye sahip olduğunu ve kendilerinin de bundan yararlanmak istediklerini ifade etti.



Öte yandan Fas Çalışma Bakanı Yetim de Türkiye ile bazı konularda yaptıkları serbest ticaret anlaşması sonucu yerli firmalardan birtakım şikayetler geldiğini hatırlattı.

Yetim, söz konusu şikayetler üzerine anlaşmada değişikliğe gittiklerini ancak, Türk firmaların ülkesine gelmesi ve burada üretim yapması konusunda istekli olduklarını vurguladı.

Fas Gümrük İdaresinden geçen ay yayımlanan gümrük genelgesinde, yerli üreticinin korunması için Türkiye ile tekstil ve elbise sektöründeki gümrük muafiyetinin askıya alındığı, gümrük vergisine ithal edilecek tekstil ürününe bağlı olarak yüzde 2,25 ila yüzde 22,5 arasında değişen birtakım düzenlemeler getirileceği duyurulmuştu.



İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması 2006 yılında yürürlüğe girmişti.