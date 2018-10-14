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Bakan Soylu'dan trafik kazalarında 'hafta sonu' uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma, cumartesi ve pazar günleri trafik kazalarının arttığını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bakan Soylu'dan trafik kazalarında 'hafta sonu' uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma, cumartesi ve pazar günleri trafik kazalarının arttığını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Soylu, Twitter hesabınsan yaptığı paylaşımda, öğrencilik dönemi başta olmak üzere çocukluğundan itibaren hafta sonunu iple çektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı görevinin ardından hafta sonunun gelmesini istemediğini aktaran Soylu, "Çünkü cuma, cumartesi ve pazar günleri trafik kazaları çok artıyor. Canımız çok yanıyor. Lütfen dikkat. Bu yolda hep birlikteyiz." ifadesini kullandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #süleyman soylu #Trafik Kazaları
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