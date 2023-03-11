Bakan Soylu, deprem bölgesi için ihtiyaçları açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'ın Kahramanmaraş depolarını ziyareti sonrası açıklama yaptı. Deprem bölgesinde en çok kuru gıda, kişisel hijyen ve temizlik ürünlerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında AFAD Kahramanmaraş Lojistik Merkezi'ni ziyaret ederek incelemede bulundu.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, afet sonrası bölgeden ayrılanların geri dönüşlerinin başladığını aktaran Soylu, çadır talepleri ve yemek ihtiyacının arttığını ifade etti.

Afet bölgesine yardımlar konusunda ilk gün başlatılan seferberlik halinin devam etmesini arzuladıklarının altını çizen Soylu, ramazan ayı öncesi bölgede ihtiyaç duyulan malzemelere ilişkin bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

- Koli kuru gıda en çok ihtiyaç olanlardan bir tanesidir, ikincisi kişisel hijyen ve temizlik ürünleri, şampuanından ıslak mendiline kadar ihtiyaç var. Üçüncüsü çay, şeker, kahvaltılık. Mümkün olduğunca geçici barınma merkezlerinin, gerek çadır olsun gerek konteynerler olsun standartlarını yükselmeye çalışıyoruz. Önümüz ramazan, iftarı var, sahuru var. Bunların da planlamalarını, hazırlıklarını yapmaya çalışıyoruz. Buradaki dördüncü ihtiyaç, burada yaşayan insanlarımızın eşofmana ihtiyacı var, terliğe, spor ayakkabı gibi ayakkabılara ihtiyacı var, kadın, erkek ve çocuk giysisine ihtiyaç var. 

"DEVLET MİLLET KAYNAŞMASINA EN GÜZEL ÖRNEK"

Bölgeye ikinci el giysi gönderilmemesini isteyen Soylu, lojistik merkezinde bürokratından gönüllüsüne 400'e yakın kişinin görev yaptığını, bunu devlet millet kaynaşmasının en güzel örneği olarak gördüğünü söyledi.

İlk günden bu yana afet bölgesine seferberlik haliyle sürdürülen yardımların devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Soylu, "Vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet için şükranlarımızı sunuyoruz, hem bu dünyaları hem öteki dünyaları mamur olsun. Tekrar milletimize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

# süleyman soylu # deprem # Kahramanmaraş

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