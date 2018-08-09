İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'daki sele ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'nun Ünye ilçesinde, yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'ne gelerek incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hasarlarla ilgili tüm maddi kayıpların karşılanacağını belirten Bakan Soylu, "Geçmiş olsun. Görünen o ki beklenenin çok üzerinde bir yağmur yağdı. Kimi yerlerde 20 kilo, kimi yerlerde 95 kilo aralığında, bazı yerlerde yoğun 80 kilonun üzerinde yağmış. çok şükürler olsun ki bir can kaybımız söz konusu değil. Maddi hasar yüksek oranda var ama tüm birimlerimiz canla başla mücadele ortaya koydular. Belediye başkanımız ve AFAD ile temas ederek, yapılabilecek nelerin olduğunu AFAD'da oluşan kriz merkeziyle hangi adımların atılabileceğini hep beraber değerlendirdik. Büyük bir gayretle selle mücadeleyi ortaya koymuşlar. Burada Karadeniz'in birbirini bağlayan tek yol. Bu köprünün bir tarafın yıkılması, diğer taraftan yol verildi. Karayollarımız ve diğer birimlerimiz çalışmalar hemen başlayacaklar. Ordulu hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir. Hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz tarafından, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır" dedi.



Bakan Soylu, şiddetli yağış uyarılarında bulunulan Karadeniz Bölgesi için de "Uyarımız şu; ana yolun kullanılmaması gerekiyor. Böyle bir tedbir alırsak sel felaketinden en az kayıpla çıkabilelim. Ulaşım tek yönlü veriliyor, Allah muhafaza ani bir yağmur, bir su birikintisi olursa sıkıntıyla karşı karşıya kalırız" diye konuştu.