Bakan Soylu'dan İyi Parti'ye saldırı açıklaması: "Saldırı bir provokasyondur"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İyi Parti il binasına mermi isabet etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "İyi Parti il binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır" dedi.

Soylu, faillerin en kısa sürede bulunacağını söyleyerek, "Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır" şeklinde konuştu.