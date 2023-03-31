Bakan Soylu'dan İyi Parti'ye saldırı açıklaması: "Saldırı bir provokasyondur"
Bakan Soylu, İyi Parti İstanbul il binasına kurşun isabet etmesiyle ilgili, "İyi Parti il binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İyi Parti il binasına mermi isabet etmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Soylu, "İyi Parti il binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır" dedi.
Soylu, faillerin en kısa sürede bulunacağını söyleyerek, "Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır" şeklinde konuştu.
Kaynak: TRT HaberBartu Soral'dan Sezgin Tanrıkulu açıklaması Ziraat Bankası'ndan Demirören'e beklemediği cevap Emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu 7. yargı paketi Mecliste kabul edildi