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Bakan Süleyman Soylu Arnavutluk'ta

İçişleri Bakanı Soylu, Arnavut mevkidaşı Sander Lleshaj ile bir araya geldi.

Bakan Süleyman Soylu Arnavutluk'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret kapsamında, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Lleshaj ile bir araya geldi.

Soylu ve Lleshaj, Bakanlıkta baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşmede, başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere organize suçlarla ve düzensiz göçle mücadele ile güvenlik iş birliği konularının gündeme geldiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #süleyman soylu #İçişleri Bakanı
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