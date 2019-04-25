İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin "Olay tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan etti. Biraz önce bu cinsel istismar vakasında olduğu gibi maalesef ciddi bir bilgi kirliliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Cinsel istismar vakasında da çocuğun öldüğü, babasının felç geçirdiği birçok bilgi kirliliğiyle karşı karşıyayız. Muhtar, aile, kaymakam açıklama yapıyor. Söylenenlerin hepsinin yanlış olduğunu, onlar adına yalan olduğunu söylemek istiyor değilim, ama bu açıklamalar hala devam ediyor." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili bir soru üzerine Soylu, olayın tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan ettiğini hatırlattı. Cinsel istismar vakasında olduğu gibi bu vakada da ciddi bilgi kirliliğiyle karşı karşıya kalındığını kaydeden Soylu, saldırıya ilişkin gerekli açıklamanın yapıldığını, bunun üzerine bir yalan rüzgarı olduğunu sözlerine ekledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'ta saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili bir soru üzerine Soylu, olayın tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan ettiğini hatırlattı.



Cinsel istismar vakasında olduğu gibi bu vakada da ciddi bilgi kirliliğiyle karşı karşıya kalındığını kaydeden Soylu, saldırıya ilişkin gerekli açıklamanın yapıldığını, bunun üzerine bir yalan rüzgarı olduğunu sözlerine ekledi.



Soylu, şunları söyledi:



"Olay tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan etti.



Biraz önce bu cinsel istismar vakasında olduğu gibi maalesef ciddi bir bilgi kirliliğiyle karşı karşıya kalıyoruz.



Cinsel istismar vakasında da çocuğun öldüğü, babasının felç geçirdiği birçok bilgi kirliliğiyle karşı karşıyayız.



Muhtar, aile, kaymakam açıklama yapıyor.



Söylenenlerin hepsinin yanlış olduğunu, onlar adına yalan olduğunu söylemek istiyor değilim, ama bu açıklamalar hala devam ediyor."



ulusal.com.tr