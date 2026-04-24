Bakan Tekin açıkladı: Okullarda yeni güvenlik önlemleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların ardından okullarda hayata geçirilecek yeni güvenlik paketini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırıların ardından "Güvenli Okul İklimi" konulu bir basın açıklaması yaparak okullarda alınacak yeni güvenlik tedbirlerini paylaştı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİBER DEVRİYELER SAHAYA İNİYOR

Bakanlığın yeni eylem planı kapsamında, okul güvenliği kavramı yalnızca fiziki sınırlarla kalmayıp dijital alanları da içine alacak şekilde genişletiliyor. Süreç içerisinde siber devriye faaliyetlerine ağırlık verilecek ve ilgili birimlerin kapasiteleri artırılacak. Dijital dünyanın karanlık alanlarında çocukları hedef alabilecek potansiyel riskler, yapay zeka destekli izleme ve analiz sistemleriyle yakından takip edilecek. Elde edilen izleme sonuçlarına göre güvenlik önlemleri anlık olarak güçlendirilecek. Kurumlar arası iş birliği hedefi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı; İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile veri entegrasyonu süreci başlattı. Bu ortak veri havuzu, Bakanlık Yönetim Sistemi ile birleştirilerek yapay zeka destekli bir risk analiz ve erken uyarı sistemine dönüştürülüyor. Yeni kurulan mekanizmayla birlikte okul çevrelerinin giriş-çıkış düzeninden riskli durumlara erken müdahaleye kadar uzanan yeni çalışma modelleri sahada uygulanacak.

VELİLER İÇİN YENİ DANIŞMA HATTI KURULUYOR

Aile ve okul arasındaki bağı sağlamlaştırmayı amaçlayan Bakanlık, iki yıl önce hayata geçirdiği "Veli Randevu Sistemi"ni daha etkin bir yapıya kavuşturuyor. Okul, aile ve rehberlik süreçleri günlük eğitim hayatının tamamına yayılarak daha canlı ve işlevsel hale getiriliyor. Bununla birlikte, öğrencileri bekleyen dijital bağımlılık ve benzeri risklere karşı velilere özel olarak tasarlanan bir destek ve danışma hattı da kısa süre içinde faaliyete geçirilecek.

23 İLDEKİ PİLOT PROJE TÜM TÜRKİYE'YE YAYILIYOR

Alınan kararlar eğitimcilere yönelik kapsamlı destek süreçlerini de içeriyor. Öğretmenler ve okul yöneticileri; kriz yönetimi, sınıf içi müdahale, erken uyarı işaretlerini fark etme ve riskli durumlara doğru tepki verme konularında eğitim almaya devam edecek. Öğrencilerin psikososyal destek mekanizmaları güçlendirilirken, halihazırda 23 ilde pilot olarak yürütülen Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi genişletilerek tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanacak.

Riskleri erken fark edip zamanında ve etkili müdahale üreten okul rehberlik kapasitesi, yeni dönemde daha hassas bir işleyişe sahip olacak. Bakanlık, şiddeti özendiren içeriklere karşı tüm bakanlıklar, kurullar ve kurumların katılımıyla topyekûn bir mücadele anlayışıyla hareket ediyor. Bu kapsamda, öğrencilerin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı çok daha güçlü bir takip ve denetim çerçevesi oluşturuluyor.

