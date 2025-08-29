Bakan Tekin duyurdu: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınavların sonuçları açıklandı. Adaylar, 29 Ağustos Cuma günü itibarıyla sonuçlarına erişim sağlayabiliyor. Süreçle ilgili detaylı bilgi Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi platformlarından duyuruldu.

BAKAN TEKİN’DEN AÇIKLAMA: “EĞİTİM AİLEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

Mülakat sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için tarihler netleşti. Buna göre, itirazlar 1-5 Eylül tarihleri arasında alınacak. Bu süre zarfında yapılan başvurular değerlendirilecek ve adaylara yeniden dönüş yapılacak.