Bakan Tekin duyurdu: Gençlerin önünü açacak projede detaylar netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği İmza Protokolü" imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imzalanan protokolün Türkiye ekonomisinin kalkınmasına ve nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sunacağını belirtti.

YENİ OKUL MODELLERİ HAYATA GEÇTİ

Bakan Tekin, 2024 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla yürürlüğe giren Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi sayesinde gençlerin iş bulma olanaklarının artacağını vurguladı. Bakan Tekin, "2024 yılı yaz ayında Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Politika belgesi yayınladık ve bu anlamdaki iş birliklerimizi bir adım daha öteye taşıdık. Yeni eğitim-öğretimle ilgili yeni adımlar attık. Sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okulları gibi okullar kurduk" dedi.

Konuşmasında mesleki eğitimin geçmişte yaşadığı zorluklara da değinen Tekin, darbelerin eğitim sistemi üzerindeki travmatik etkilerine dikkat çekti. "Mesleki ve Teknik Eğitimde yapılması gereken şeyler kuşkusuz önemli" diyen Tekin, sözlerine şöyle devam etti: "Ama bir boyutu var o da olağan toplumsal yapının olağan işleyişi içerisinde olağan dışı müdahalelerle toplumdaki dengenin bozulma süreçlerinden bir tanesi olan darbeler ve darbelerin oluşturduğu travmatik ortamlardır. Maalesef Mesleki ve Teknik Eğitim de bu anlamda darbe psikolojisinden çokça etkilenen alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu alana yoğun mesai harcamamızın önemli başlıklarına sebeplerinin bir tanesi de bu demokratik siyasal yaşam üzerindeki mekanizmaların kaldırılarak yeniden demokratik işleyiş zeminin ortaya çıkarılmasıdır. Biz Türkiye'nin demokratikleşmesi için Türkiye'de olağan demokratik düzenin işlemesi açısından bu ve bunun gibi benzeri adımları atmaya devam edeceğiz."

SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARI TESPİT EDİLDİ

Ticaret ve sanayi odaları ile istihdam kurullarıyla yapılan görüşmeler neticesinde, Türkiye'nin kalkınması için gerekli uzmanlık alanlarının belirlendiğini ifade eden Bakan Tekin, "KGF ve Halkbank ile güzel bir etkinliğin içerisine girdik" diyerek şu açıklamayı yaptı: "Ticaret odaları, sanayi odaları, meslek örgütleri, il istihdam kurulları ve yetkili kimler varsa konuşarak ne tür nitelikli elemana ihtiyaç duyulduğu, Türkiye'nin kalkınması açısından hangi alanlarda uzmanlaşmış elemanlara ihtiyaç duyulduğu tespit edildi ve bunların en iyi şekilde eğitim alabilecekleri ortamlar oluşturuldu. 2024 yılın yaz ayında Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Politika belgesi yayınladık ve bu anlamdaki iş birliklerimizi bir adım daha öteye taşıdık. Yeni eğitim-öğretimle ilgili yeni adımlar attık. Sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okulları gibi okullar kurduk. Derdimiz, Mesleki ve Teknik Eğitimin bu anlamda yaygınlaştırılmasıdır. Bugün de bu vesileyle KGF ve Halkbank ile Mesleki ve Teknik Eğitim alan çocuklarımızın eğitimlerinden sonra meslekleriyle ilgili girişimciliklerini destekleyebilecek güzel bir etkinliğin içerisine girdik. Hem genç girişimcilerin desteklenmesi hem de bu anlamda nitelikli bir biçimde yetişmiş gençlerin desteklenmesi ülkemiz açısından, çok faydalı birer girişim."

29 YAŞ ALTI GENÇLERE 3.75 MİLYAR TL'LİK FON

İmzalanan protokol kapsamında; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin kendi işlerini kurmaları ve KOBİ'ler bünyesinde kendi alanlarında istihdam edilmeleri hedefleniyor. Protokol çerçevesinde, kendi işini kuran mezun girişimcilerin ve bu mezunları istihdam eden KOBİ'lerin krediye erişimine destek olmak amacıyla KGF tarafından yaklaşık 3 milyar 750 milyon lira bütçe ayrılacağı belirtildi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, KGF Başkanı Erdoğan Özegen ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz'un katılımıyla gerçekleşen program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.