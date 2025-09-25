Bakan Tekin Gaziantep’te konuştu: “Eğitim dün de kolay değildi, bugün de değil, yarın da kolay olmayacak”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Öğretmenevi’nde düzenlenen “İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı”na katıldı. Burada yaptığı konuşmada eğitim sürecinin hiçbir dönemde kolay olmadığını vurguladı.

Tekin, “Eğitim, içinde bulunduğumuz alan hiç kolay olmayacak. Dün de değildi, bugün de kolay değil, yarın da kolay olmayacak. Çünkü herkesin rahatlıkla fikir yürüttüğü, düşüncesini ifade ettiği ve çok farklı fikirlerin bir arada bulunduğu bir alandayız.” ifadelerini kullandı.

“86 MİLYON FARKLI DOĞRU İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Eğitimciler arasında birlik tesis etmenin önemine değinen Tekin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Şunun da farkındayım, eğitim, içinde bulunduğumuz alan hiç kolay olmayacak. Dün de değildi, bugün de kolay değil, yarın da kolay olmayacak. Çünkü herkesin rahatlıkla fikir yürüttüğü, düşüncesini ifade ettiği ve çok farklı fikirlerin olabildiği bir alandayız. Bir evde anne-baba dahi çocuklarının eğitimi konusunda farklı görüş ayrılıkları yaşayabiliyor. Dolayısıyla 86 milyon vatandaşımızın her birinin eğitim ve öğretimle ilgili çok farklı düşünceleri olacak. İşin ilginç yanı ise herkes kendi düşüncesini mutlak doğru olarak ifade edecek. Hal böyle olunca ortada 86 milyon farklı doğru olduğunu düşünebileceğimiz uygulama ya da politika önerisi olacak. Yaptığımız hiçbir iş bir başkası tarafından belki tasvip edilmeyecek, belki de istediğimiz şekilde değerlendirilmeyecek. O yüzden zor bir mücadelenin içerisindeyiz.”

“EĞİTİMCİLER BİZİM YOL ARKADAŞIMIZ”

Bakan Tekin, eğitimcileri yol arkadaşı olarak gördüğünü belirterek, birlikte hareket etmenin önemini dile getirdi. Eğitim sürecinde karşılaşılan zorlukların üstesinden istişareyle gelinebileceğini vurguladı.

Tekin, “Yürüdüğümüz yolda istişareye açık olduk ve duyarlılık içinde yapılacak çalışmaları eğitimcilerimizle paylaştık” diyerek ortak akıl ile ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de toplantıya katılarak selamlama konuşmaları gerçekleştirdi.

Toplantı, eğitim politikalarının istişare edildiği ve Gaziantep’teki eğitimcilerin görüşlerinin dinlendiği oturumlarla devam etti.