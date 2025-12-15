Bakan Tekin konuştu: "Ülkesinde yapılanlarla gurur duyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz"

Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı, yerli üretimin gücünü sergilemek ve milli imkanlarla geliştirilen ürünleri vatandaşlarla buluşturmak üzere kapılarını açtı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in teşrifleriyle start alan ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisi’, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor. Tasarruf kültürünü aşılamak, israfın önüne geçmek ve yatırım bilincini körüklemek amacıyla organize edilen bu kritik buluşmada, Türkiye’nin dört bir yanındaki kurum ve firmalar boy gösterdi. Ziyaretçilerin beğenisine sunulan stantlarda, tamamen milli imkanlarla ve yerli mühendislikle hayat bulan ürünler vitrine çıkarıldı.

Sergi alanını mevkidaşı Kacır ile birlikte adım adım gezen Bakan Tekin, stantları tek tek inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden detaylı brifing aldı. Organizasyonun temel motivasyonuna ve hedeflerine değinen Tekin, şu ifadeleri kullandı: "Ülkesinde yapılanlarla gurur duyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bunun için önemli bir araç."

DEV SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ VE OKULLAR AYNI ÇATIDA

Vatandaşların yoğun ilgisine açık tutulan sergi, 12 ile 18 Aralık tarihleri arasında misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Organizasyonun arka planında ise dev bir iş birliği ağı bulunuyor. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürütücülüğünde şekillenen etkinlik, 46 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 5 anaokulunu bünyesinde barındırıyor. Buna ek olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara dışından özel olarak seçilen 8 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de katılımcılar arasında yerini aldı. Sadece okullar değil, Türkiye’nin teknoloji devleri de bu platformda güç birliği yaptı. TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, MKE, TÜRASAŞ ve TÜRKSAT olmak üzere toplam 8 stratejik kurum, milli teknoloji hamlesinin meyvelerini tanıtmak üzere sergideki yerlerini aldıklarını duyurdu.

Eğitim camiası, kamu kuruluşları ve yerli üreticilerin omuz omuza verdiği bu süreçte, YHT Garı’ndaki incelemelerinin ardından iki bakan rotayı Yenimahalle’ye çevirdi. ‘Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası Coğrafi İşaretler Günü Etkinliği’ çerçevesinde Orhan Cemal Fersoy İlkokulu’nu ziyaret eden Bakan Tekin ve Bakan Kacır, burada öğretmen ve öğrencilerle buluştu. İkili, bu özel haftanın tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanacağı mesajını verdi.

KÖKLERİNE BAĞLI AMA MODERN DÜNYAYLA ENTEGRE BİR GENÇLİK

Gençlerin ülke kalkınmasındaki rolüne vurgu yapan Bakan Tekin, sergi kapsamında yaptığı değerlendirmelerde geleceğin inşasında öğrencilerin imzasının bulunacağının altını çizdi. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1921 yılında ilk Maarif Kongresini topladığında köklerine, kendi kültürüne vakıf ama modern dünyayla entegre olabilecek bir eğitim öğretim sistemi inşa etmek olduğunu belirtmişti. Bizim de şu anda yaptığımız şey bu. Bunun önemli unsurlarından bir tanesi geçmişimize ve kültürümüze sahip çıkmak. Bizden önceki nesillerin, bizden önceki hükümetler döneminde üretilen katma değeri olan ürünleri, bilimsel yenilikleri ve bunların hepsini çocuklarımız öğrensinler, bilsinler diye uğraşıyoruz. Bunların üzerinde yeni hayaller kurabilmeyi öğrensinler istiyorum. Şimdi çocuklarımız Türkiye'nin ürettiği değerleri hem içselleştirerek hem de daha ileriye yönelik proje hayaliyle yetişiyorlar. Bu bizim için gerçekten mutlu verici bir şey. Hem köklerine ve geçmişine bağlı, saygı duyan bize ait olan değerleri içselleştiren hem de yeni döneme önümüzdeki döneme ilişkin bunların üzerinde hayaller kurabilen bir kuşak yetiştirmek istiyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde hayata geçen organizasyona verdiği desteklerden ötürü mevkidaşına şükranlarını ileten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise gençlerin izinde bir teknoloji geleceği kurguladıklarını ifade etti. Türkiye’nin kat ettiği mesafeye dikkat çeken Bakan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu: "2018'den bu yana dünyanın en büyük teknoloji festivallerini, Teknofestleri, Türkiye'de, dost ve kardeş coğrafyalarda gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 1 milyon 200 binden fazla öğrencimiz Teknofestlere katıldı. Yarışmalarda hayallerini projelere dönüştürdüler. Artık Teknofestlerde yetişen gençlerimiz kendi teknoloji gelişimlerini kuracak seviyeye geldiler. Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin aslında bütün bu çalışmalar bu durumun en büyük ispatı niteliğindedir. Bizim çocukluk yıllarımızda da Yerli Malı Haftası olarak bu hafta icra ediliyordu. Yine çok keyif aldığımız faydalı çalışmalar yapılıyordu ama bu çalışmalar çoğunlukla tarım ürünleriyle sınırlı kalıyordu. Şimdi sadece tarım ürünlerini değil, artık Türkiye'nin milli teknoloji ürünlerini de çocuklarımız ve öğrencilerimiz bu hafta vesilesiyle okullarda gündemlerine alıyorlar."