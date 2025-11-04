Bakan Tekin'den 1 milyon baskı müjdesi! O öğretmenler ikinci yarıyılda 'en çok okunan yazar' olacak!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz birbirine kenetlenmiş bir aile oldukça, birbirimizi sevdikçe, birbirimizin yaptığı işten gurur duyup ödüllendirdikçe eğitim sistemimizdeki başarı her geçen gün yukarıya çıkacak." dedi.

Bakan Tekin, "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temasıyla düzenlenen hikaye yarışmasının ödül törenine katıldı. Bu yarışma, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan kazanımlarla uyumlu, öğretmenlerin pedagojik bilgi ve deneyimlerini yaratıcılıkla birleştirmelerine imkan sağlamak ve çocuk edebiyatına özgün katkılar sunacak metinlerin üretilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

"BU YÜKÜN ALTINDA HEP BERABER YOL YÜRÜYORUZ"

Törende bir konuşma yapan Tekin, bu haftanın Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü haftası olduğunu anımsatarak herkesin bayramını tebrik etti. Haftaya 10 Kasım haftası olduğunu da hatırlatan Tekin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu coğrafyayı vatan kılan tüm şehitleri rahmetle yad etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 86 milyona hitap eden çok büyük bir aile olduğunu söyleyen Tekin, bu durumun kendilerine yüklediği sorumluluklara değindi. Tekin, "Bu sorumluluklarla hareket etmek durumundayız. Bu kadar büyük aileyi, bu kadar büyük bir sorumluluğu hakkıyla taşımak kolay değil. Bu yükün altında hep beraber yol yürüyoruz, 1 milyonun üzerinde öğretmen arkadaşımızla beraber bu yolu yürüyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, göreve başlarken, Bakanlık merkez teşkilatından en ücra köşedeki okullardaki öğretmenlere kadar herkesle sorunları tartışarak ve istişare ederek ortak akılla çözüm bulacakları bir mekanizma oluşturma taahhüdünde bulunduğuna dikkati çekti. Tekin, bütün toplantılarda herkesin fikrini ifade ettiği bir aile ortamı oluşturmayı hedeflediklerini aktardı. Gittikleri her programda öğretmenlerle sohbet etmeyi arzuladıklarını vurgulayan Tekin, 31 Ekim ve 1 Kasım günlerinde UNESCO 43. Genel Kurulu için bulundukları Özbekistan'da görev yapan Türk öğretmenlerle de bir araya geldiklerini belirtti.

"OKUMA SAATLERİNİN SAYISINI YUKARIYA ÇIKARABİLECEĞİMİZ TAVSİYELERDE BULUNUYORUZ"

Bakan Tekin, öğretmenlerle yaptıkları istişarelerle elde ettikleri verileri hayata geçirdiklerini ve sahadaki uygulamalarda eksik ya da yanlış bulunan yerlerle ilgili tekrar değerlendirme yaptıklarını söyledi. Eğitim öğretim dönemi başlamadan önce her yaz yayınladıkları Bakanlık genelgelerindeki hükümlerin de öğretmenlerle yaptıkları istişareler sonucunda oluştuğunu anlatan Tekin, gerçekleştirilen etkinliklerin sembolik veya göstermelik olmadığının altını çizdi.

Sahadaki Öğretmenler Odası etkinliklerine de değinen Tekin, öğretmenlerin bu buluşmalarda kendisine kitap hediye etme heyecanından bahsederek şöyle devam etti: "Öğretmen arkadaşlarımızdan beni çok mutlu eden şeyler oluyor. Her öğretmenimiz heyecanla elinde, 'Hocam bak ben bir kitap yazdım, bu kitabı size hediye etmek istiyorum' diyor. Kitabı alıyoruz, bakmaya çalışıyoruz, bir fotoğraf çektiriyoruz, sarılıyoruz, teşekkür ediyoruz, ayrılıyoruz."

Tekin, bu durumun kendisini mutlu ettiğini, çünkü 2023 yaz aylarından itibaren "okuma kültürünün geliştirilmesi" ve "'erdem-değer-eylem' modeli" çerçevesinde odaklandıklarını belirtti. Tekin, "hem velilerimizin hem öğrencilerimizin en azından dünya ortalamalarında haftalık okuma saatlerinin sayısını yukarıya çıkarabileceğimiz tavsiyelerde bulunuyoruz, bu beni bu açıdan mutlu ediyordu" dedi. Okullarda herkesin çok beğendiği bir kitabı tavsiye etseler bile mutlaka bir eleştiri geldiğini aktaran Tekin, "Biz de bu tavsiye mevzusundan imtina ediyoruz. Hiçbir kitabı tavsiye etmemeye çalışıyoruz, etmiyoruz da" diye konuştu. Bakan Tekin, bunun yerine, "öğretmen arkadaşlarımızdan sadece okuma kültürünü geliştirecek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle, Türkiye'nin toplumsal yapısıyla uyumlu eserleri 'Önerin, önerebilirsiniz, önerelim hep beraber' diye konuşuyoruz." dedi.

"ESERLERİN SAHİPLERİ İKİNCİ YARIYILIN BAŞINDA EN ÇOK OKUNAN YAZARLAR ARASINA GİRECEKLER"

Bakan Tekin, ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen bu yarışmaya gelecek yıl çok daha fazla başvuru olacağını tahmin ettiğini dile getirerek, yarışmanın gelecek yıl temel eğitimin tüm kademelerinde uygulanması için talimat verdiğini açıkladı.

Yarışmaya katılan öğretmenlere teşekkürlerini ileten Tekin, ödülün ekonomik değerinin ötesinde bir müjde verdi: "Biz de MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bu seçilen eserlerin tamamını çağın nüfusuna göre yani sınıf düzeyine göre basıp okullara dağıtmasını istiyoruz. Dolayısıyla, bugün burada ödül vereceğimiz eserlerin sahipleri ikinci yarıyılın başında Türkiye çapında en çok okunan yazarlar arasına girmiş olacaklar. Yaklaşık olarak 1 milyonun üzerinde baskı yapıp dağıtacağız. Bu herkese nasip olmaz, bu da bizim ekonomik ödül veremeyiz ama bunu yapabiliriz dediğimiz şey. İnşallah güzel bir adımı başlatmış oluruz."

Tekin, ebeveynlere yönelik tavsiyeler içeren bir kitap yarışması da düzenlenebileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu da çok önemli. Çünkü biz bu süreci başlattığımızda velilerimize şunu söylüyoruz. Siz ebeveynlik görevinizi yapın. Öğretmen arkadaşımız öğretmenlik görevini yapacak. Ama siz evinizde çocuklarınıza, çocuklarımıza öğretmenlerimizin okuldaki eğitim öğretim süreçlerini tamamlayıcı nitelikte ebeveynlik yaparsanız eğitim öğretim süreçleri daha başarılı olur. Dolayısıyla, biz ebeveynleri de sürecin içerisine dahil etmek için çaba sarf ediyoruz. Belki bu anlamda yarışmaya başka bir kategori eklenip bu şekilde de düşünülebilir." Bakan Tekin, "Biz birbirine kenetlenmiş bir aile oldukça... eğitim sistemimizdeki başarı her geçen gün yukarıya çıkacak. Ben şahsen kendi adıma şunu söyleyeyim arkadaşlar, bütün öğretmenlerimizi, hepinizi çok seviyorum. Hepinizle birlikte çalışmaktan dolayı gurur duyuyorum. Hepinizle birlikte yol arkadaşlığı yapmaktan dolayı çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Konuşmasının ardından Bakan Tekin, yarışmada dereceye giren öğretmenlere ödüllerini takdim etti. MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın da bir konuşma yaptığı programda, Ankara Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu öğrencileri de bir müzik dinletisi sundu.