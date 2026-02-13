Bakan Tekin'den belediyelere anaokulu ve kreş denetimi uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beykoz Belediyesi tarafından bakanlığa devredilen Sevgi Bahçesi Anaokulu'nu ziyaret etti. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in de hazır bulunduğu ziyarette sınıfları gezen Tekin, öğrencilerle sohbet ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

YETKİ VE DENETİM MEB SORUMLULUĞUNDA

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, belediyelerin işlettiği okul öncesi eğitim kurumlarının durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Tekin, Anayasa ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği eğitim öğretim yetkisi, sorumluluğu ve denetiminin Milli Eğitim Bakanlığında olduğunu hatırlattı.

Okul öncesi kurumlardaki yetki alanlarına açıklık getiren Tekin, bakım ihtiyacı olan çocuklara hizmet veren yerlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitim hizmeti sunan yerlerin ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlendiğini belirtti.

Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon çocuğun okul öncesi eğitime devam ettiğini aktaran Tekin, bakanlığa bağlı 4 binin üzerinde resmi anaokulu ve Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na tabi 5 bine yakın özel anaokulu bulunduğunu kaydetti.

"STANDARTLARI ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN GETİRİYORUZ"

Bakan Tekin, getirilen standartların gerekçesini ve kapsamını şu sözlerle ifade etti: "Kanun kapsamında, çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştıracak kurumların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkeleri doğrultusunda eğitim verip vermediğini, çocuklarımızın başta sağlık, can güvenliği olmak üzere her türlü istismardan uzak tutulup tutulmadığını denetleyecek standartlar getiriyoruz. Şu anda da bu kapsamda açılan anaokullarına Milli Eğitim Bakanlığı olarak standart koyuyoruz. Hem resmi hem özel okullar için.''

Okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasını hedeflediklerini ve bu doğrultuda kendilerine destek olan herkesin önünü açmaya çalıştıklarını dile getiren Tekin, bu süreçte Anayasa'nın verdiği yetki ve sorumlulukları temel aldıklarını vurguladı.

"KAFAMA GÖRE DAVRANACAĞIM DEMEK HUKUKA AYKIRI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işlettiği kurumlarla ilgili bakanlığın bir yetkisi bulunmadığını belirten Tekin, kurumların niteliğinin netleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Tekin, konuyla ilgili şunları söyledi: "Biz şunu söylüyoruz. Burası anaokulu mu, kreş mi? Eğer eğitim veriyorsanız Milli Eğitim Bakanlığının tanımladığı standartlara uyup uymadığınızı, buna göre hizmet verip vermediğinizi denetleyecek bir standartlar silsilesi olması lazım. Eğitim değil de bakım diyorsanız o zaman Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının standartları var. 'İkinizin de standartlarına uymuyorum, kafama göre davranacağım.' demek hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bunu açıklarken de hukuka uygun olmayan bir şekilde kendilerini hukukun üstünde görecek şekilde tanımlamaları, 'Burayı denetleyemezsiniz, gelin erkekseniz denetleyin.' tarzında tavırlar hiç hoş değil."

Bakan Tekin, çocukların güvenliğinin sağlanması adına, İBB dahil olmak üzere tüm belediyelerin usulüne uygun açacağı anaokullarını teşvik ettiklerini belirtti. Ancak yasal zemini olmayan yapılarla ilgili net konuştu: "İBB dahil hangi belediye olursa olsun, usulüne, standartlara uygun, bize emanet edilen çocukların cinsel istismar dahil her türlü güvenliklerinin alındığı bir mekanizmayı oluşturabilmek adına, bizim denetimimizde açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz ama kanunda, yönetmelikte tanımlanmayan isimlerle bir anlamda yangından mal kaçırır gibi hukuktan kurum kaçırarak kendilerinin açtığı, işletme ruhsatı, açılış onayı verdiği ama kamu otoritesi, kamu hukuku açısından hiçbir yere oturmayan yapılar maalesef bizim denetimimizde değiller. Onlar, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından izinsiz faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gereken yerler."

Beykoz Belediyesi'nin inşa ettiği iki kurumu anaokulu olarak işletilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına devrettiğini aktaran Tekin, bu örneği işaret ederek yerel yönetimlere çağrıda bulundu. Tekin, açılacak kurumlar anaokulu statüsündeyse MEB ile, bakım ünitesi statüsündeyse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşülerek standartların sağlanması gerektiğini ifade etti.

Bakan Tekin, Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel'e teşekkür ederek, devralınan anaokulunda belediye ile iş birliği içinde çocuklara en iyi hizmetin verileceğini sözlerine ekledi.