Bakan Tekin’den dikkat çeken açıklamalar: Ders kitabı dağıtımı ve 'aile' dizisinin yeni sezonu gündemde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Semineri"nin kapanışında konuştu. Eğitim öğretim hazırlıklarına dair bilgiler paylaşan Tekin, "2003'ten itibaren yaklaşık 4,5 milyar adet ders kitabı dağıtmışız. Bu dönemde 1637 farklı başlıkta yaklaşık 200 milyon adet ders kitabı okullar açıldığında öğrencilerimizin masasında olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde bakım, temizlik ve güvenlik hazırlıklarının tamamlandığını belirten Tekin, "Bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı, temizlik, güvenlik görevlilerinin temin edildiği biçimde inşallah pazartesi okullarımız hazır şekilde bulunacak" dedi.

ÖĞRETMENLER, EBEVEYNLER VE TOPLUMSAL KATILIM

Eğitim süreçlerinin sadece öğretmenlerin omzuna yüklenmesinin doğru olmadığını vurgulayan Bakan Tekin, "Başarılı olmak istiyorsak, eğitim öğretim süreçlerimizin arzu ettiğimiz şekilde sonuçlanmasını istiyorsak, toplumun farklı kesimleri, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere herkes kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek durumunda, en çok da ebeveynlerimizi sürecin içerisine dahil etmek istediğimizi her fırsatta dile getiriyorum" diye konuştu.

Velilere yönelik projelere de değinen Tekin, son iki yılda bu konuda birçok adım attıklarını söyledi. Festival havasında okul açılışları organize ettiklerini ve veli toplantıları için bilimsel sunumlar hazırladıklarını anlatarak, "Devamında her 2 yarıyılın veli toplantılarında okul idarelerimizle öğretmenlerimiz velilerimizle paylaşsınlar diye iyi veli toplantıları için hazırlanmış bilimsel verilerle desteklenen sunumlar gönderdik" dedi.

'AİLE' DİZİSİ 130 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzon'daki dizi seti ziyaretinden söz eden Tekin, "Hayat boyu öğrenme kapsamında 'Ebeveyn okulu' diye bir modül hayata geçirdik" diyerek, geçen yıl hayata geçirilen mini dizi projesi hakkında bilgi verdi. "'Aile' diye her biri 7'şer dakikalık 27 bölümlük mini dizi geçtiğimiz yıl yaptık. Türkiye'de sanat ve tiyatro camiasının yakinen bildiği isimler yer aldı. 'Aile' dizisi geçen yıl toplam 130 milyon kez görüntülendi" ifadelerini kullandı.

Başarılı geri dönüşlerin ardından ikinci sezon çalışmalarına başladıklarını söyleyen Tekin, "Bu yıl da 13 bölümlük her birisi ortalama 25 dakikalık mini diziler çekiliyor" dedi. Bu projede öğretmenlerin de aktif rol aldığını belirterek, "Bunu yaparken de duyuruya çıktık, öğretmen arkadaşlarımızdan senaryo ve kullanılmak üzere öneriler topladık. O önerileri yönetmenler değerlendirdiler" sözlerini paylaştı.

MAARİF MODELİ AÇIK BİR SÜREÇLE İLERLİYOR

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin kapalı kapılar ardında değil, açık ve katılımcı bir anlayışla oluşturulduğunu vurgulayan Tekin, "(Model) Kapalı kapılar ardında hazırlanan ve kimsenin müdahale edemeyeceği bir metin değil" diyerek modelin uygulanma sürecine dair bilgiler verdi.

Geçtiğimiz yıl okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulamaya başlandığını hatırlatan Tekin, "Hazırladığımız model geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9'da uygulanmaya başladı. Bununla ilgili söyleyecek sözü olan herkese kapımız açık dedik. Buyurun düzeltilmesi gereken hususlar varsa hazırlayın, getirin, gündemimize alalım" dedi.

Modelin, öğretmenler ve eğitim yöneticilerinden gelen geri bildirimlerle sürekli güncellendiğini belirten Tekin, "Dolayısıyla dinamik, canlı, sürekli öğretmenlerce beslenen bir model olduğunu her ortamda dile getiriyorum" açıklamasında bulundu.