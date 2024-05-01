Bakan Tekin'den öğretmen atamasına ilişkin önemli açıklama

"EN YAKIN TAKİP EDEN KİŞİ BENİM"

Bakan Tekin katıldığı bir canlı yayın programında yaptığı açıklamada: "En yakın takip eden kişi benim. Her ortamda konuştuk. Bu konudaki çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi. Tekin, "İhtiyacımız olan kadro miktarını Hazine ve Maliye Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Kabine toplandıktan sonra, Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

"YAPICI ELEŞTİRİLERE AÇIĞIZ"

Bakan Tekin, cuma günü askı süresi sona erecek taslak müfredata ilişkin de açıklama yaptı. Tekin, "Gelen görüşlerin yoğunluk düzeyine bakacağız. Gelmiyor ise süreci tamamlamış olacağız. Yapıcı eleştirilere açığız ancak 'yaptırmayız' şeklindeki bir dili doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, askı süresinin kısalığına yönelik eleştirilere de "Aceleye getirildi ifadesini kullanlara serzenişim var; biz katkı sunmaları için neredeyse yalvarma moduna geldik, buyurun gelin yapalım modunda çalıştık bize katkı sunmadılar. Hazirandan beri her ortamda bunu dile getirdim. Kasım ayı ortası hala çağrı öneri düşünce bekliyoruz dedik. Martta bir daha söyledik. Bize katkı veren bir elin parmakları kadar STK'ya teşekkür ediyorum." diyerek yanıt verdi. Tekin, müfredat kesinleşmeden ders kitaplarının basımına başlandığına yönelik iddiaları da yalanladı.