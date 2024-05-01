Bakan Tekin'den öğretmen atamasına ilişkin önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Tekin'den öğretmen atamasına ilişkin önemli açıklama
Editör: Yağmur Biçen

"EN YAKIN TAKİP EDEN KİŞİ BENİM"

Bakan Tekin katıldığı bir canlı yayın programında yaptığı açıklamada: "En yakın takip eden kişi benim. Her ortamda konuştuk. Bu konudaki çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi. Tekin, "İhtiyacımız olan kadro miktarını Hazine ve Maliye Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Kabine toplandıktan sonra, Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

"YAPICI ELEŞTİRİLERE AÇIĞIZ"

Bakan Tekin, cuma günü askı süresi sona erecek taslak müfredata ilişkin de açıklama yaptı. Tekin, "Gelen görüşlerin yoğunluk düzeyine bakacağız. Gelmiyor ise süreci tamamlamış olacağız. Yapıcı eleştirilere açığız ancak 'yaptırmayız' şeklindeki bir dili doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, askı süresinin kısalığına yönelik eleştirilere de "Aceleye getirildi ifadesini kullanlara serzenişim var; biz katkı sunmaları için neredeyse yalvarma moduna geldik, buyurun gelin yapalım modunda çalıştık bize katkı sunmadılar. Hazirandan beri her ortamda bunu dile getirdim. Kasım ayı ortası hala çağrı öneri düşünce bekliyoruz dedik. Martta bir daha söyledik. Bize katkı veren bir elin parmakları kadar STK'ya teşekkür ediyorum." diyerek yanıt verdi. Tekin, müfredat kesinleşmeden ders kitaplarının basımına başlandığına yönelik iddiaları da yalanladı.

Sağanak yağış Ankara'da hayatı felç ettiSağanak yağış Ankara'da hayatı felç ettiYurt
# yusuf tekin # açıklama # öğretmen atamaları
Çok Okunanlar
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! 4 gün boyunca...
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! 4 gün boyunca...
Filistinli gazeteciden Ekrem İmamoğlu'na tepki!
Filistinli gazeteciden Ekrem İmamoğlu'na tepki!
İstanbul'da 210 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da 210 kişi gözaltına alındı!
İsmail Özdemir'den çok sert Ümit Özdağ açıklaması!
İsmail Özdemir'den çok sert Ümit Özdağ açıklaması!
Cüneyt Özdemir'den 1 Mayıs tepkisi!
Cüneyt Özdemir'den 1 Mayıs tepkisi!
Öne Çıkanlar Ankara'dan CANLI YAYIN! Sokaklar sağnak yağışa teslim oldu! | ULUSAL HABER Ankara'dan CANLI YAYIN! Sokaklar sağnak yağışa teslim oldu! | ULUSAL HABER Meteoroloji uyardı! Fırtınaya dikkat… Meteoroloji uyardı! Fırtınaya dikkat…