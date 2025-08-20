Bakan Tekin'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “(Terörsüz Türkiye) Bu süreç sağlıklı bir şekilde sonuçlanırsa önümüzdeki yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olarak planlanan, bunu hayata geçirmek isteyen Türk milletine, devlete önemli bir imkan sunmuş olacak.” dedi.

Afyonkarahisar Öğretmenevi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” basın toplantısında konuşan Tekin, AK Parti’nin siyaset anlayışına değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün aslında Afyon’da bu bahsettiğim geleneğin doğal bir süreci, doğal bir parçası olarak buradayız. AK Parti, iktidarları döneminde hep bu süreci yürüttü. Yaz aylarında yoğun bir biçimde toplumla hemhal olan, yaptıklarını ya da yıl içerisinde planladıklarını toplumla paylaşan, bir anlamda demokrasilerin en temel kontrol mekanizması, denetim mekanizması olan kamuoyu denetimine kendisini gönüllü olarak açan bir siyasi gelenek, bugün bizim burada bulunmamızın gerekçesi.”

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” ANA GÜNDEM MADDESİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de sürece destek verdiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

“Bu süreç sağlıklı bir şekilde sonuçlanırsa önümüzdeki yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olarak planlanan, bunu hayata geçirmek isteyen Türk milletine, devlete önemli bir imkan sunmuş olacak. Eğer ‘Terörsüz Türkiye’ ideali hayata geçerse, bizlerin önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak için elimiz ciddi şekilde rahatlayacak. Ekonomiden turizme, eğitimden demokratik siyasal yaşama kadar her alanda ‘Terörsüz Türkiye’ önümüzdeki prangaların birçoğunu, engellerin birçoğunu ortadan kaldırmamıza vesile olacak. O yüzden bu politikanın hem toplumsal meşruiyetinin maksimize edilmesi hem de önümüzdeki sürecin yol haritasının oluşturulması açısından kamuoyundan elde edeceğimiz geri dönüşümler çok önemli. O yüzden bu yılki Türkiye Buluşmaları’nın ana teması olarak ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini planladık.”

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DEMOKRASİ VURGUSU

Bakan Tekin, geçmiş dönemlere değinerek şunları söyledi:

“Ben yıllar önce 1990’lı yılların sonunda bir manzarayla karşılaşmıştım. Bir Türk olarak çok utanmıştım. Bir ülkede Türk lirasının üzerindeki sıfırları sayarak gülen bir grup insanı gördüğümde kahrolmuştum. Demokrasimiz üzerinde siyasi vesayetler bunlarla sınırlı değildi. 28 Şubat sürecini hepiniz biliyorsunuz. 28 Şubat bildirisini hazırlayan askeri yapı eğitimden ekonomiye kadar, demokratik siyasetten hukuk düzenine kadar birçok konuya müdahale etti. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde bu müdahalenin demokrasiyle, evrensel hukukun ilkeleriyle, evrensel anayasal ilkelerle bağdaştırılması mümkün olmayan adımlardı. Türkiye maalesef o yıllarda bunları yaşıyordu. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken Sayın Cumhurbaşkanı’mız, demokratik hukuk devleti ilkelerinin egemen olduğu bir ülke hayal ediyordu. Bu hayallerin büyük çoğunluğu bugün gerçekleşti. Geriye kalan belki terörsüz Türkiye ile ilgili bugün yürüttüğümüz süreç.”

Terör nedeniyle boşaltılan köylere değinen Tekin, kültürel haklarla ilgili şunları dile getirdi:

“Bugün Kürtçe yayın yapan bir devlet televizyonunun var olduğu Türkiye’de yaşıyoruz. Bugün çocuklarına Kürtçe öğretmek isteyen vatandaşlarımıza devletin resmi okullarında Kürtçe öğrettiğimiz bir Türkiye’yi yaşıyoruz. Bugün vatandaşına Kürtçe öğrenmek konusunda özel öğretim kursu açma imkanının sunulduğu bir Türkiye’de yaşıyoruz. O gün müfredatında etnik ya da dini kimlikleri nedeniyle vatandaşlarının ötekileştirildiği, yok sayıldığı bir Türkiye varken bugün müfredatında vatandaşlarının hepsinin etnik ya da dini kimliklerine bakılmaksızın eşit kabul edildiği bir Türkiye’yi yaşıyoruz.”

“SÜRECİ DEVLET PROJESİ OLARAK GÖRMELİYİZ”

Bakan Tekin, sürecin bir devlet politikası olarak yürütülmesi gerektiğini vurguladı:

“Süreci bundan sonra siyasi proje olarak değil, bir devlet projesi olarak görüp önümüzdeki yüzyılın ‘Türkiye Yüzyılı’ olması için Cumhuriyet değerlerinin, demokratik prensiplerin, hukuk devleti ilkelerinin egemen olması için devlet, toplum, millet el ele, siyasi parti, siyasi renk ayrımı gözetmeksizin herkesin maksimum katkı verdiği bir şekilde yürütebilirsek süreç başarılı olur.”

“BİZ SAHADAYIZ…”

Tekin, sahada olmalarının gerekçelerini ise şöyle sıraladı:

“Biz o yüzden şimdi sahadayız. Biz o yüzden şimdi bunu ayrım gözetmeksizin herkese, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, etnik ya da dini kimlik ayrımı gözetmeksizin herkese bu süreçten muradımızın ne olduğunu anlatmak için sahadayız. Biz sahadayız çünkü Türkiye’nin demokrasisinin konsolide olmasını istiyoruz. Biz sahadayız çünkü Cumhuriyet değerlerinin güçlenmesini istiyoruz. Biz sahadayız çünkü hukuk devleti ilkesinin egemen olmasını istiyoruz. Biz sahadayız çünkü bundan sonra bu ülkede şehitlerimizin olmasını arzu etmiyoruz. Biz sahadayız çünkü bu ülkede artık herkes bu ülkenin bu coğrafyanın bütün parçalarında öz güvenli bir biçimde, gururlu bir biçimde, güvenli bir biçimde dolaşabilsin, eğitimini alabilsin, eğitim verebilsin, ilişki kurabilsin. Bu süreci yürütürken hassas olduğumuz noktalar var. Şehitlerimiz, şehitlerimizin manevi hatırası, onların yakınları, gazilerimiz, bizim göz bebeğimiz. Onları rencide edecek hiçbir sürecin içerisinde olmayacağımızı, olmadığımızı ifade etmek için sahadayız. Sahadayız, sizlerin, toplumun bütün kesimlerinin desteğine ihtiyacımız var.”