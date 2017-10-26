Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Irak merkezi hükümeti ile ikinci bir sınır kapısı açılması noktasında fikir birliği oluştu. Gerekli adımlar atıldıktan sonra Ovaköy Sınır Kapısı açılabilir." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Tüfenkci, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin, "Irak merkezi hükümeti ile ikinci bir sınır kapısı açılması noktasında fikir birliği oluştu. Irak merkezi hükümetinin bu konuda istekli olduğunu gördük. Gerekli adımlar atıldıktan sonra Ovaköy Sınır Kapısı açılabilir." dedi.



"Herkes e-devlet üzerinden adlarına şirket kurulup kurulmadığını görebilecek"



Tüfenkci, T.C kimlik numarasıyla üzerinde bulunan şirketleri takip etmeye ilişkin, "Kurduğumuz yeni sistemle artık herkes T.C. kimlik numarasını Bakanlığımızın web sitesi ya da e-devlet sistemi üzerinden girerek adlarına şirket kurulup kurulmadığını veya bir şirketin ortağı olup olmadıklarını görebilecekler ve anında müdahale edebilecekler. Bu önemli bir kolaylık ve güvenlik." ifadelerini kullandı.



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