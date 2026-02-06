Bakan Tunç açıkladı: 6 Şubat deprem davalarında bilanço netleşti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Kanun Yolu Uygulamaları' değerlendirme toplantısına katıldı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak konuşmasına başlayan Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ve bölgeye bugüne kadar toplam 9,5 milyar TL'lik yatırım yapıldığını açıkladı. Tunç, kamuoyunun yakından takip ettiği deprem davalarındaki son durumu da istatistiklerle ortaya koydu.

CEZA YARGILAMALARINDA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ SAYISI

Deprem sonrası başlatılan ceza soruşturmalarının seyrine değinen Bakan Tunç, yargı sürecinin işleyişi hakkında somut bilgiler verdi. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki dosya sayılarına dikkat çeken Tunç, şu ifadeleri kullandı: "Deprem ceza yargılamaları çerçevesinde bugüne kadar 2 bin 673 kişi hakkında dava açıldı. 202 kişi hakkında 1 yıl ile 21 yıl aralığında değişen süreli hapis cezaları verildi. Halihazırda 142'si tutuklu, 59'u hükümözlü olmak üzere toplam 201 kişi ceza infaz kurumlarındadır. 949 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma aşamasında 949, kovuşturma aşamasında ise 2 bin 673 kişi hakkında süreç devam etmektedir."

Bakan Tunç, ceza davalarının yanı sıra hukuk mahkemelerindeki dosya yüküne de işaret etti. Açılan on binlerce davanın büyük bir kısmının ilk derece mahkemelerinde karara bağlandığını belirten Tunç, istinaf sürecindeki dosyalara dair şunları söyledi: "Hukuk mahkemelerinde ise deprem kaynaklı toplam 64 bin 663 dava açıldı. Bu davalardan 58 bin 149'u hakkında ilk derece mahkemesinde karar verildi, (yüzde 90) 5 bin 655'ine karşı istinaf yoluna başvuruldu. 3 bin 483'ü istinafça karara bağlandı. Yüzde 61 istinafta yargılaması devam eden dosya sayısı ise 2 bin 172'dir. İlk derece ve istinaftaki toplam derdest dosya sayısı 8 bin 688'dir."

İDARİ YARGIDA HASAR TESPİTİ VE YIKIM DAVALARI

Deprem bölgesinde en çok tartışılan konulardan biri olan hasar tespiti ve yıkım kararlarına karşı açılan idari davaların bilançosu da netleşti. Bakan Tunç, idari yargıda 100 bini aşkın dosya bulunduğunu vurgulayarak süreci şöyle detaylandırdı: "İdari yargıda ise 119 bin 957 dava açıldı. Bu davaların 29 bin 536'sı tam yargı davası, 90 bin 411'i iptal davasıdır. İptal davalarının hasar tespiti ve yıkım işlemlerine karşı açılan iptal davası sayısı 79 bin 732, hak sahipliği başvurularına ilişkin işlemlere karşı açılan iptal davası sayısı 10 bin 354, diğer davalar ise 325'tir. Bu davaların 34 bin 558'i iptal-kabul, 51 bin 909'u ret şeklinde sonuçlanmıştır."

Bakan Tunç, yıkım ve güçlendirme kararlarına ilişkin spesifik rakamları ise şu şekilde paylaştı: "Ayrıca hasar tespiti ve yıkım işlemlerine karşı açılan davaların ayrıntısına bakacak olursak 44 bin 381 ağır hasar tespiti ve yıkım kararına ilişkin davada 18 bin 558 iptal kararı, 25 bin 823 ret kararı verilmiştir. 2 bin 484 orta hasar tespiti ve güçlendirme kararına ilişkin davada 994 iptal kararı, 961 ret kararı verilmiştir. Depremin üzerinden geçen 3 yılın ardından deprem kaynaklı tüm dosyaların en kısa sürede sonuçlandırılması vatandaşımızın adalete erişimi konusundaki haklı beklentisi olup, yargı teşkilatımızın da öncelikli görevidir."