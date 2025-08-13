Bakan Tunç açıkladı: Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanı'nın kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış, siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaptığı açıklamada, “Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır” demişti.

Özel, “Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı herkesi CHP’li ise suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar” ifadelerini kullandı.

“YA İÇERİ ATIL, YA AK PARTİ’YE KATIL” İDDİASI

Konuşmasında Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yönelik iddialara değinen Özel,

"Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir.

Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı. Yazıklar olsun.

Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'ye aydınlatacakmış. AK Parti'nin kara düzeni." demişti.