Bakan Tunç AİHM'in Kararını Eleştirdi! “Milli Yargılarına Bir Müdahale Olduğunu Görüyoruz”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde infaz koruma memurlarının yemin töreni ile Gölbaşı Hakimevi'nde "20. Yılında Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı"na katıldı.



Yemin törenin ardından Bakan Tunç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin FETÖ üyeliğinden tutuklu bir kişinin başvurusunda Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararına ilişkin açıklama yaptı. Tunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmesine ilişkin de konuştu. "Karar doğru" dedi.





- Delil değerlendirmesi yaparak ülkelerin milli yargılarına bir müdahale olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yetkisini de aştığını görüyoruz.

Bakan Tunç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne savunmanın verdiğini de belirtti:





- İncelemelerimiz devam ediyor. Savunmamızı verdik. Sanığın Türkiye'de 2 yakalama kararı bulunan yurt dışına kaçan bir kişi tarafından temsil edilmesine de itiraz ettik.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmesine ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç, Bakanlığın kararını doğru bulduğunu söyledi.