Bakan Tunç, Almanya Büyükelçisini kabul etti

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Tunç, "Ülkelerimiz arasındaki adli ve hukuki iş birliği konularını ele aldık. Adalet alanındaki iş birliğimizin, stratejik ilişkilerimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını belirttik.

Terörle amasız, fakatsız mücadele edilmesinin önemini, PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizde yakın iş birliğinin gerekliliğini vurguladık. Sayın Büyükelçiye nazik ziyareti için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.